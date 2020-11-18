Кожна людина періодично задумується над тим, що подарувати рідним чи близьким. Звісно, підбір подарунку – це складний і довготривалий процес, особливо, якщо ця людина для вас важлива.

Ідеї 24 підготували добірку класних речей, яким зрадіє кожен. Це універсальні подарунки, які можна дарувати мамі, бабусі, сестрі, друзям тощо.

1. Маленькій портативний піноутворювач

Ну хто з нас зранку не любить посмакувати ароматним лате з гарною пінкою? Тепер не варто бігти по кавовий напій в найближчий заклад. Такий піноутворювач допоможе створити смачний лате чи капучино без зайвих зусиль.

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2. Баночка меду, гострих спецій або оригінальний топінг

Кожен з нас любить або надто солодке, або надто пікантне, або надто ароматне. Чому б не подарувати рідним справжній мед, пікантний брендовий соус або оригінальний топінг?!

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3. Заварник для холодних напоїв

У спекотні дні ми рідко п'ємо гарячі напої, тому такий заварник рано чи пізно точно згодиться. У ньому можна приготувати холодний чай, каву або навіть айс-лате. Він легко миється як в ручну, так і в посудомийці.

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4. Ігрова консоль SEGA Genesis Mini

Має у комплекті 42 ретрогри. У наборі також усі необхідні кабелі.

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5. Зручна та ніжна до тіла піжама

Зручна піжама – запорука здорового сну. Подбайте про комфорт ваших рідних.

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6. Яскравий фартух з подарунком у вигляді карток з оригінальними рецептами

Справжня знахідна для подарунка мамі, бабусі або будь-кому, хто обожнює готувати.

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7. Палички для суші

Це не звичайні палички, які ви звикли бачити у закладах японської кухні. Це оригінальні палички, які можна вмикати, оскільки ці прибори можуть святитися.

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8. Оригінальний масажний набір

Складається із "точкового" килимка та спеціальних масажних подушок.

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9. Скретч-карта світу

Максимально деталізована скретч-карта дозволить позначати ті місця, які уже відвідав отримувач подарунка або ті, куди планує потрапити найближчим часом.

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10. Ванночка для ніг

Це не звичайна місткість для миття ніг – це фантастичний масажер, від якого будуть в захваті всі.

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11. Світлодіодний дифузор з ефірною олією

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12. Силіконовий нічник

Милий силіконовий нічник може світитися 7 кольорами. Такий подарунок сподобається усім, незалежно від віку.

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13. Оригінальний набір чайних "капсул"

Особливо вдалий подарунок для тих, хто любить чай. Варто лише взяти улюблену чашку, додати кип'яток, а потім капсулу улюбленого ароматного чаю. Через кілька хвилин напій можна смакувати.

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14. Ергономічний масажер для спини та шиї

Подарунок допоможе розслабитися після важкого робочого дня і позбавитися болю в шиї та спині.

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15. Набір для вирощування мікрозелені у себе вдома

Екологічні чисту та смачну зелень тепер можна вирощувати у себе на підвіконні. З таким набором у вас все вийде ідеально.

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