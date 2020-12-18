Сестра – це найрідніша людина в нашому житті. Великий проміжок часу ми проводимо саме з нею, ділимося секретами, радіємо злетам та перемогам або сумуємо через невдачі. Ми точно знаємо, що сестра – це людина, яка заслуговує найкращих та найдорожчих подарунків.

Ідеї 24 підготували для вас добірку універсальних сюрпризів, яким зрадіють ваші сестри, незалежно від хобі, професії чи навіть віку. Читайте також: Що подарувати тим, хто не уявляє свого життя без кота: 33 оригінальні ідеї Коштовні подарунки 1. Вініловий програвач Фото hires 2. Телефон, планшет чи нетбук 3. Безпровідні навушники 4. Грілка-повербенк Фото pingvin 5. Портативний принтер миттєвого друку Фото yarkiy 6. Ювелірні прикраси 7. Масажер для спини чи шиї 8. Робот-пилосос 9. Смарт годинник або фітнес-браслет Фото medium 10. Музична колонка 11. Набір об'єктивів для телефона 12. Безпровідна зарядка для телефона Фото obzzor 13. Будильник "на колесах" Подарунки залежно від хобі сестри 14. Настільні ігри 15. Туристичний рюкзак або рюкзак-трансформер 16. Набір гантелей 17. Мікрофон для запису подкастів або безпровідний мікрофон для караоке Фото hd01 18. Гамак 19. Книги 20. Стильний набір спортивного одягу 21. Музичні інструменти 22. Оригінальний фартух Фото amazon 23. Нестандартний посуд 24. Багатофункціональна швейна машинка 25. Набір для приготування суші Подарунки для комфорту сестри та затишку в її квартирі 26. Одяг з оригінальним принтом 27. Плед з підігрівом Фото stroy-podskazka 28. Брендові сонцезахисні окуляри 29. USB-капці з підігрівом Цікаво: Як красиво запакувати подарунки на День святого Миколая: 20 фотоприкладів 30. Брендовий ремінь 31. Оригінальна піжама Фото izi 32. Аксесуари для волосся 33. Стильна та вишукана білизна 34. Маска для сну Фото womansecret 35. Оригінальна настільна лампа 36. Флораріум Фото interfax 37. Невидима полиця для книг Фото mport 38. Незвичні меблі (комп'ютерне крісло, крісло-пуф, журнальний столик) 39. Подушки у вигляді тварин або інших фігур Подарунки для догляду за собою 40. Набір якісної косметики 41. Парфуми 42. Манікюрні набори 43. Професійний набір по догляду за волоссям 44. Сертифікат на різноманітні косметологічні процедури 45. Масажна щітка Фото epochtimes 46. Плойка для волосся 47. Органайзер для косметичних засобів Оригінальні "дрібнички" 48. Ексклюзивні келихи 49. Стильні чашки або склянки 50. Набір для спецій 51. Підставка для ноутбука Фото comfy