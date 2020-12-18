Сестра – это самый родной человек в нашей жизни. Большой промежуток времени мы проводим именно с ней, делимся секретами, радуемся взлетам и победам или грустим из-за неудач. Мы точно знаем, что сестра – это человек, который заслуживает самых лучших и самых дорогих подарков.

Идеи 24 подготовили для вас подборку универсальных сюрпризов, которым обрадуются ваши сестры, независимо от хобби, профессии или даже возраста. Читайте также: Что подарить тем, кто не представляет своей жизни без кота: 33 оригинальные идеи Дорогостоящие подарки: 1. Виниловый проигрыватель Фото hires 2. Телефон, планшет или нетбук 3. Беспроводные наушники 4. Грелка-повербенк Фото pingvin 5. Портативный принтер мгновенной печати Фото yarkiy 6. Ювелирные украшения 7. Массажёр для спины или шеи 8. Робот-пылесос 9. Смарт часы или фитнес-браслет Фото medium 10. Музыкальная колонка 11. Набор объективов для телефона 12. Беспроводная зарядка для телефона Фото obzzor 13. Будильник "на колесах" Подарки в зависимости от хобби сестры 14. Настольные игры 15. Туристический рюкзак или рюкзак-трансформер 16. Набор гантелей 17. Микрофон для записи подкастов или беспроводной микрофон для караоке Фото hd01 18. Гамак 19. Книги 20. Стильный набор спортивной одежды 21. Музыкальные инструменты 22. Оригинальный фартук Фото amazon 23. Нестандартная посуда 24. Многофункциональная швейная машинка 25. Набор для приготовления суши Подарки для комфорта сестры и уюта в ее квартире 26. Одежда с оригинальным принтом 27. Плед с подогревом Фото stroy-podskazka 28. Брендовые солнцезащитные очки 29. USB-тапочки с подогревом Интересно: Как красиво упаковать подарки на День святого Николая: 20 фотопримеров 30. Брендовый ремень 31. Оригинальная пижама Фото izi 32. Аксессуары для волос 33. Стильное и изысканное белье 34. Маска для сна Фото womansecret 35. Оригинальная настольная лампа 36. Флорариум Фото interfax 37. Невидимая полка для книг Фото mport 38. Необычная мебель (компьютерное кресло, кресло-пуф, журнальный столик) 39. Подушки в виде животных или других фигур Подарки для ухода за собой 40. Набор качественной косметики 41. Духи 42. Маникюрные наборы 43. Профессиональный набор по уходу за волосами 44. Сертификат на различные косметологические процедуры 45. Массажная щетка Фото epochtimes 46. ​​Плойка для волос 47. Органайзер для косметических средств Оригинальные "мелочи" 48. Эксклюзивные бокалы 49. Стильные чашки или стаканы 50. Набор для специй 51. Подставка для ноутбука Фото comfy