Новосілля – це рідкісна, але визначна подія в житті кожної людини. Саме тому, переселяючись в нову оселю, її власники намагаються відзначити цю події пишно та святково.

Якщо ви не знаєте, які подарунки дарують на новосілля, скористайтеся добіркою універсальних сюрпризів, яку підготували для вас Ідеї 24.

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Традиційні подарунки на новосілля

Якщо ви не хочете "вигадувати велосипед" і прагнете порадувати рідних чи близьких класичним подарунком, зверніть увагу на такі варіанти:

1. Обереги для дому

2. Оригінальні їстівні набори або пиріг чи навіть коровай

3. Кухонні прилади

Фото posudamart

4. Меблі

5. Побутова техніка

6. Елементи декору

Фото rukami

7. Столові прибори

8. Текстиль

9. Склянки для напоїв

10. Набори посуду

Фото europosud

11. Постільна білизна

12. Сертифікати для господарів дому

13. Годинники (настінні, настільні, підлогові)

14. Сукуленти або флораріум

Оригінальні подарунки на новосілля

Якщо ви не можете обрати подарунок на новосілля друзям чи рідним, зверніть увагу на оригінальні та незвичні речі. Наприклад:

15. Незвичні ключниці

16. Скретч-карта світу на стіну

17. Оригінальні магнітні дощечки або наліпки на холодильник

Фото cikavosti

18. Винні набори "Сомельє"

19. Незвичні дифузори

20. Нічники

21. Свічники

Фото novate

22. Вінілові програвачі

23. Пледи для двох з рукавами

Фото tops

24. Летючий будильник

25. Парні фартухи

Фото footbolka

26. Підставки під вино

27. Підставки у ванну для ноутбука та склянок чи келихів

28. Багатофункціональні дерев'яні тарілки для закусок

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Побутова техніка в подарунок на новосілля

Якщо ви маєте можливість порадувати рідних чи друзів коштовними подарунками, краще запитайте, про яку побутову техніку вони мріють. Так ви не прогадаєте з подарунком і купити по-справжньому потрібну річ. Зокрема, це можуть бути:

29. Робот-пилосмок

30. Кухонні ваги

31. Електрична сушарка для одягу

Фото erp-mta

32. Мультиварка

33. "Розумний" очищувач повітря

34. Автоматичний мийник вікон

35. Подрібнювач харчових відходів

Фото vlasno

36. Електрочайник

37. Вафельниця

38. Фритюрниця

39. Сендвічниця

Подарунки на новосілля своїми руками

Подарунок на новосілля своїми руками можна підготувати тоді, коли ви не маєте фінансової можливості щось купити або якщо маєте багато вільного часу для створення чогось особливого. Наприклад:

40. Торт або пиріг

41. Оригінальні капці

42. Елементи декору

43. Подушки

Фото dekorin

44. Печиво з передбаченнями

45. Штори

46. Декоративні композиції

47. Солодкі набори

48. В'язаний плед

49. Ключниця

Фото pinterest

50. Картина з бурштину

51. Сімейний портрет-колаж

Символічні подарунки на новосілля

Бувають ситуації, коли переїжджаючи в нову оселю, її власники не хочуть святкувати новосілля. У такому випадку ви можете підготувати для них символічні подарунки та вручити їх, припустимо, на роботі чи під час зустрічі будь-де. До таких подарунків можна віднести:

52. Сукуленти

53. Прихватки

54. Рушники

55. Вази

56. Сувенір у вигляді підкови

57. Келихи

Фото izi