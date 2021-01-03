Якщо у вашому оточенні є люди, які обожнюють випікати – підготуйте їм подарунок, який точно згодиться на кухні.

Ідеї 24 зробили для вас добірку ідеальних подарунків, яким зрадіє кожен пекар. Вони практичні та оригінальні, тому будьте певні, ви здивуєте своїм сюрпризом. Читайте також: Що подарувати тим, хто любить італійську кухню: 10 універсальних ідей 1. Універсальний фартух з "прихватками" Фото news.nestia 2. Оригінальний контейнер для яєць Фото countryliving 3. Багатофункціональний набір мірних ємностей Фото freshdesignblog 4. Якісна техніка. Наприклад, міксер. Фото pokupon 5. Креативні свічки для торта Фото aliexpress 6. Кухонні рушники з нестандартним принтом Фото knowledia 7. Незвична палиця для того, щоб відсовувати решітку в духовці Фото pinterest 8. Оригінальні форми для створення декоративних елементів з тіста Фото pinterest Цікаво: 20 практичних подарунків, які точно знадобляться кожному 9. Стильні підставки для десертів Фото huffpost 10. Багатофункціональна сумка для покупок продуктів Фото huffpost 11. Оригінальні коробочки для хліба Фото knowledia 12. Кулінарні книги-бестселери Фото refinery29 13. Качалка з "насадками" Фото knowledia 14. Незвичні формочки для печива Фото hallmark 15. Форма для незвичайного торта Фото huffpost