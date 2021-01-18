Новоселье – это редкое, но значимое событие в жизни каждого человека. Именно поэтому, переселяясь в новое жилище, его владельцы пытаются отметить это события пышно и празднично.

Если вы не знаете, какие подарки дарят на новоселье, воспользуйтесь подборкой универсальных сюрпризов, которую подготовили для вас Идеи 24.

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Традиционные подарки на новоселье

Если вы не хотите "изобретать велосипед" и хотите порадовать родных или близких классическим подарком, обратите внимание на такие варианты:

1. Обереги для дома

2. Оригинальные съедобные наборы, пирог или даже каравай

3. Кухонные приборы

Фото posudamart

4. Мебель

5. Бытовая техника

6. Элементы декора

Фото rukami

7. Столовые приборы

8. Текстиль

9. Стаканы для напитков

10. Наборы посуды

Фото europosud

11. Постельное белье

12. Сертификаты для хозяев дома

13. Часы (настенные, настольные, напольные)

14. Суккуленты или флорариумы

Оригинальные подарки на новоселье

Если вы не можете выбрать подарок на новоселье друзьям или родным, обратите внимание на оригинальные и необычные вещи. Например:

15. Необычные ключницы

16. Скретч-карта мира на стену

17. Оригинальные магнитные досточки или наклейки на холодильник

Фото cikavosti

18. Винные наборы "Сомелье"

19. Необычные диффузоры

20. Ночники

21. Подсвечники

Фото novate

22. Виниловые проигрыватели

23. Пледы для двух с рукавами

Фото tops

24. Летучий будильник

25. Парные фартуки

Фото footbolka

26. Подставки под вино

27. Подставки в ванну для ноутбука и стаканов или бокалов

28. Многофункциональные деревянные тарелки для закусок

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Бытовая техника в подарок на новоселье

Если вы можете порадовать родных или друзей ценными подарками, лучше спросите, о которой бытовой технике они мечтают. Так вы не прогадаете с подарком и купите по-настоящему нужную вещь. В частности, это могут быть:

29. Робот-пылесос

30. Кухонные весы

31. Электрическая сушилка для одежды

Фото erp-mta

32. Мультиварка

33. "Умный" очиститель воздуха

34. Автоматический мойщик окон

35. Измельчитель пищевых отходов

Фото vlasno

36. Электрочайник

37. Вафельница

38. Фритюрница

39. Сэндвичница

Подарки на новоселье своими руками

Подарок на новоселье своими руками можно подготовить тогда, когда у вас нет финансовой возможности что-то купить или если есть много свободного времени для создания чего-то особенного. Например:

40. Торт или пирог

41. Оригинальные тапочки

42. Элементы декора

43. Подушки

Фото dekorin

44. Печенье с предсказаниями

45. Шторы

46. ​​Декоративные композиции

47. Сладкие наборы

48. Вязаный плед

49. Ключница

Фото pinterest

50. Картина из янтаря

51. Семейный портрет-коллаж

Символические подарки на новоселье

Бывают ситуации, когда переезжая в новый дом, ее владельцы не хотят праздновать новоселье. В таком случае вы можете подготовить для них символические подарки и вручить их, допустим, на работе или во время встречи в любом месте. К таким подаркам можно отнести:

52. Суккуленты

53. Прихватки

54. Полотенца

55. Вазы

56. Сувениры в виде подковы

57. Бокалы

Фото izi