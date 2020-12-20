Обирати подарунки – це справжнє мистецтво, яке потребує максимальної віддачі. Завжди хочеться порадувати рідних чимось особливим та оригінальним.

Ідеї 24 зробили для вас добірку з 20 практичних подарунків, які будуть корисні кожному. Тому вам не доведеться витрачати час на пошуки оригінальних та універсальних товарів.

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1. Термостійка скляна дощечка з особливим дизайном

Фото amazon

2. Багатофункціональний контейнер, який можна використовувати замість тарілок

Фото amazon

3. Мінівафельниця, в якій можна готувати смаколики у вигляді Мікі Мауса

Фото amazon

4. Дерев'яна підставка, яка має тримач для планшета чи ноутбука, а також відділ для тарілки та келиха

Фото amazon

5. Практичний органайзер для косметики або інших дрібних речей

Фото amazon

6. Велика тарілка для приготування попкорну

Фото amazon

7. Оригінальна багаторазова пляшка для води

Фото amazon

8. Герметичний корок для шампанського

Фото amazon

9. Оригінальна тарілка

Фото buzzfeed

10. Нестандартні форми для льоду

Фото amazon

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11. Унікальний набір ножів

Фото amazon

12. Кухоль для напоїв

Фото amazon

13. Багаторазові "стяжки" для кабелів

Фото amazon

14. Гамак для ніг

Фото sffactory

15. Дощечка для тих, хто розділяє обов'язки по догляду за домашнім улюбленцем

Фото buzzfeed

16. Органайзер для смартфона

Фото amazon

17. Багатофункціональна поличка у ванну або в кухню

Фото amazon

18. Фіксатори для простирадла

Фото tribuna

19. "Спіралізатор"

Фото amazon

20. Вакууматор

Фото ferra