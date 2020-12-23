Многие из нас уверены в том, что знак зодиака влияет на наш характер, взгляды и вкусы. Поэтому, выбирая подарки на Новый год, нужно учитывать, когда именно родились ваши родные, друзья или коллеги.

Идеи 24 собрали для вас варианты лучших подарков для каждого знака зодиака.

Овен

(21 марта – 20 апреля)

Овны вспыльчивые, эмоциональные, темпераментные. Они всегда хотят быть лидерами. Поэтому им понравятся подарки, которые помогут проявить свое лидерство. Например, это может быть настольная игра "Монополия" или настольный футбол. Представителям этого знака также понравятся "статусные" вещи: кожаные ремни или кошельки, визитницы, дорогие и изысканные блокноты и тому подобное.

Овен обрадуется "статусным" вещам / Фото superdeal

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Телец

(21 апреля – 21 мая)

Тельцы уравновешенные, спокойные, никуда не спешат, всегда все делают медленно, но максимально качественно. Поскольку они все тщательно планируют, лучшим подарком может стать планер, записная книжка или настенный многоразовый календарь в виде плаката.

Тельцы предпочитают изысканные сдержанные подарки. И хотя они никогда в этом не признаются, но стоимость для них все же имеет значение.

Поэтому выбирайте ценные подарки. Например, изысканный алкоголь, сертификат на массаж в престижном СПА-центре, ювелирные украшения.

Подготовьте для Тельцов ценные подарки / Фото 1obl

Близнецы

(22 мая – 21 июня)

Активные, подвижные, любят приключения и путешествия. Это тот знак зодиака, который будет рад любому подарку. Однако лучше не покупайте различные сувениры и "мелочные" непрактичные вещи. Такие подарки будут просто пылиться. Лучше приобретите вещи, которые Близнецы смогут использовать постоянно. Например, велосипед, электросамокат, гаджеты, технические новинки и тому подобное.

Велосипед – отличный подарок для Близнецов / Фото ok-sovety

Рак

(22 июня – 22 июля)

Раки загадочные, чувствительные, эмоциональные и романтичные. Они оценят практичные вещи. Например, интерьерные элементы (вазы, зеркала, полочки), вещи хенд-мейд, различные наборы инструментов или текстиля. Этому знаку зодиака всегда выбирайте что-то оригинальное и нестандартное.

Раки обрадуются подарку, который вы сделали своими руками / Фото burdastyle

Лев

(23 июля – 23 августа)

Львы жизнерадостные, активные, любят быть в центре внимания. Всегда окружают себя красивыми вещами, поэтому им лучше дарить качественные изысканные предметы интерьера, брендовую одежду, ювелирные украшения.

Кроме этого, любой подарок красиво оберните, ведь это для Льва имеет не меньшее значение, чем сам сюрприз.

Лев обрадуется качественным брендовым вещам / Фото intertop

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Дева

(24 августа – 23 сентября)

Девы умеренные, здравомыслящие, дисциплинированные и практичны. Лучше для них дарить то, что пригодится для учебы, работы или упорядочения дома. Особенно обрадуются Девы бытовой технике, интерьерным вещам, оригинальной посуде.

Деве можно подарить бытовую технику / Фото tehnoobzor

Весы

(24 сентября - 23 октября)

Весы имеют внутреннюю нерешительность, но несмотря на это они всегда веселые, радостные и создают положительную атмосферу вокруг себя. Эти люди расстроятся, когда узнают, что огорчили кого-то близкого. Поэтому Весы будут рады любым подаркам. Например, можете выбрать интерьерные подушки, стильный настенный декор, ключницы, органайзеры и тому подобное.

Интерьерные подушки – один из вариантов для подарка Весам / Фото french.alibaba

Скорпион

(24 октября – 22 ноября)

Скорпионы всегда делают все возможное, чтобы быть независимыми. Им безразлично, что о них думают или говорят. Чтобы вы не подарили Скорпионам, они сдержанно и из вежливости поблагодарят, но вы так и не узнаете настоящей реакции на подарок. Поэтому выбирайте изысканные блокноты или планеры, мотивационные плакаты в рамке, стильные элементы декора. Эти подарки являются беспроигрышным вариантом.

Заметьте, все Скорпионы оценят "мистические" подарки: обереги, талисманы, аксессуары с магическими символами. Кроме того, этот знак зодиака обрадуется и денежному подарку, ведь деньги для Скорпионов – это символ свободы и независимости.

Скорпионам можно подарить браслет-талисман / Фото crafta

Стрелец

(23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы динамические, независимые, целеустремленные, ненавидят стереотипы и банальности. Для этого знака зодиака выбрать подарок трудне всех, однако при покупке обращайте внимание на что-то нестандартное и неожиданное. Например, можно приобрести ювелирное украшение. Но оно должно быть самым необычным среди всех товаров в магазине. Упаковывая подарок, не экономьте, ведь Стрельцы это заметят. Отдайте предпочтение уникальной оберточной упаковке. Запомните, для Стрельцов важны эмоции, поэтому феерическый неожиданный праздник или оригинальное вручение подарка отправит их на седьмое небо от счастья.

Для Стрельцов можно выбрать оригинальные ювелирные украшения / Фото pinterest

Козерог

(22 декабря – 20 января)

Козероги серьезные, упрямые и практичны. Лучше всего для них дарить полезные вещи: набор чемоданов, наборы для путешественников, подарочные карты в самые разные магазины или даже деньги.

Набор путешественника – один из лучших подарков для Козерога / Фото el-up

Водолей

(21 января – 18 февраля)

Представители этого знака всегда ходят на грани: то меланхоличные, то поднимают бунт. Они талантливые и ответственные, полностью отдают себя работе. Водолеи способны к жертвенности, поэтому любой подарок могут отдать тем, кто в нем нуждается больше. Не стоит для этого знака дарить деньги. Также не советуем спрашивать у них на прямую, что они хотели бы получить. Лучше самостоятельно выберите нематериальный "эмоциональный" подарок: полет на воздушном шаре, билеты в театр, фотосессию и тому подобное.

Водолей обрадовался бы "эмоциональному" подарку / Фото bukovel

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Это загадочные личности, которые имеют большую интуицию. Не стоит дарить им практические вещи. Лучше сделайте подарок своими руками. Рыбы оценят вашу работу и почувствуют энергетику полученного подарка.

Рыбы оценят подарок, сделанный своими руками / Фото spinbo