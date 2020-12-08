День святого Миколая – одне з найулюбленіших сімейних свят в Україні. Його з нетерпінням чекають діти, адже вранці 19 грудня вони знаходять під подушкою подарунки, які, за повір’ям, залишає святий Миколай. Дорослі теж залюбки дарують один одному подарунки в цей день. Можливо, тому, що це свято повертає в дитинство. А може, й тому, що дуже приємно побути Миколаєм для близької людини.

Історія свята

Святий Миколай – символ новорічних свят в Україні, своєрідний аналог Санта-Клауса для слов'ян. За традицією в ніч із 18 на 19 грудня стається справжнє диво. Святий Миколай, який, за легендою, мешкає в раю, спускається на землю, щоб відвідати діток і зробити їм подарунки за чемність, гарну поведінку та старанне навчання. Це можуть бути цукерки, іграшки чи інші приємні сюрпризи, які Миколай кладе в шкарпетки або під подушку. Напередодні малюки пишуть до святого Миколая листи, розповідаючи, який подарунок хотіли б отримати, а також згадуючи свої хороші та погані вчинки протягом року.

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День святого Миколая – це також день турботи про бідних, знедолених і хворих. Адже образ Миколая – втілення людяності та моральних чеснот.

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Ідеї подарунків на Миколая

Щоб влаштувати справжній сюрприз на Миколая, краще вибрати невеликий за розміром подарунок, який легко помістити під подушкою. Увечері можна сховати його десь поблизу, наприклад під ліжком, а вже під ранок потихеньку підкласти під подушку людині, яка ще спить.

За традицією слухняні діти отримують подарунки від Миколая, а неслухняні – різочку.

Іграшки

Звичайно, дитина буде дуже щаслива отримати іграшку від Миколая. Оскільки забавки є на будь-який смак і гаманець, важливо враховувати вік, стать і вподобання дитини, а також ваші фінансові можливості. Конструктори Lego та пазли розважать малюка, а ще дадуть поштовх до розвитку. Для підлітків і дорослих гарний варіант – настільна гра на кшталт "Монополії" або Dixit.

Фото vseodetyah

Прикраси

Чудовий подарунок для жінки. Прикраса необов'язково має бути дорогою. Наприклад, українські ювеліри пропонують дуже стильні вироби зі срібла. Каблучку або сережки можна придбати лише за 300-500 грн. Якщо ж прагнете вразити кохану чимось коштовним, зверніть увагу на культові персні з діамантами всесвітньо відомих брендів.

Фото st4.styapokupayu

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Смартфони

Новенький смартфон – ідеальний подарунок, який сподобається і дорослим, і дітям. Поціновувачі високотехнологічних гаджетів зрадіють смартфону з нової ОРРО Reno4 серії. У моделях ОРРО Reno4 Pro й ОРРО Reno4 Lite виробник не лише представив безліч потужних інновацій, але й урахував усі критерії, за якими користувачі вибирають смартфон. Підтримуючи молодіжний дух серії, нова лінійка пропонує крутезні функції фото- та відеозйомки.

Так, ОРРО Reno4 Pro допомагає робити надчіткі, деталізовані знімки за будь-яких умов, навіть у нічний час. А ОРРО Reno4 Lite з інноваційною технологією обробки зображень є найкращим смартфоном для створення портретів, зокрема й надзвичайно креативних.

У грудні ціни на ОРРО Reno4 серію вражають: ОРРО Reno4 Pro коштує лише 15 555 грн, а ОРРО Reno4 Lite – 9999 грн.

Фото ОРРО

До бестселерів бренду належить й ОРРО А53. Користувачі обожнюють цю модель за поєднання потужності, продуктивності, стильного дизайну та безлічі функцій, які вдосконалюють користувацький досвід. OPPO A53 може похвалитися IPS-дисплеєм, який підтримує частоту оновлення зображення 90 Гц і частоту дискретизації сенсорного екрана до 120 Гц. Завдяки цьому анімація на смартфоні виглядає надзвичайно плавною, а дивитися на зображення комфортно для очей.

Крім того, ОРРО A53 оснащений потужним акумулятором ємністю 5000 мАг, завдяки якому ви можете цілий день користуватися смартфоном без підзарядки. Додаткові функцій, як-от режим Super Power Saving Mode Mode ("Суперенергозберігаючий режим"), продовжує живлення смартфона, навіть якщо залишилося лише 5 %, а швидка зарядка на 18 Вт допомагає оперативно додати вашому гаджету відсотків у разі розрядження.

Наразі ОРРО А53 можна придбати за святковою ціною 4444 гривень.

Фото ОРРО

Фітнес-браслети

Дуже популярні різноманітні фітнес-трекери. Такий подарунок корисний будь-кому, хто стежить за власним тілом і здоров'ям. Адже навіть пандемія – не привід полишити зайняття спортом. Принаймні завжди можна знайти час для пробіжки біля будинку. Крім того, ці гаджети допомагають слідкувати за власною вагою та якістю сну. Бюджетні моделі коштують від 500 грн, а за пару тисяч можна придбати водостійкий високотехнологічний браслет із багатьма корисними функціями.

Фото iguides

Бездротові навушники

Ще один аксесуар із великим попитом. Бездротові навушники дуже зручні під час прогулянок, занять спортом, домашньої роботи, за кермом та у громадському транспорті.

Наприклад, бездротові навушники від OPPO безперебійно працюють за будь-яких умов і дають нове уявлення про прослуховування аудіо та спілкування телефоном. Моделі OPPO гарантують професійну якість звуку, наднизьку затримку та зручне інтелектуальне керування дотиком. А ще виробник ретельно попрацював над функцією шумопоглинання, тож під час телефонних розмов вас буде відмінно чути.

Українським користувачам доступні три моделі: витривалі ОРРО Enco W11 за святковою ціною 999 гривень, стильні ОРРО Enco W31 зі знижкою за 1799 гривень та інноваційні ОРРО Enco W51 за 2499 грн замість 2799 грн.

Фото навушників OPPO

Солодощі

Важливий атрибут свята. Якщо коштовні подарунки зараз не по кишені, придивіться до солодощів ручної роботи, яскравих наборів або печива в красивій металевій коробочці. Такі презенти завжди покращують настрій.

Фото yanashla

Крім того, можна створити власний набір, наповнивши подарункову коробку крафтовим шоколадом, натуральним зефіром і пастилою, арахісовим маслом й іншими смаколиками. А для дорослих додати маленьку сувенірну пляшечку елітного алкоголю.

Подарункові сертифікати

Вони стануть у пригоді, якщо ви боїтеся не вгадати смак близької людини. Подаруйте сертифікат на косметику й парфумерію, товари для дому або продукцію винного магазину.

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Нехай Миколайчик залишить щось під подушкою і вам!