День святого Николая – один из самых любимых семейных праздников в Украине. Его с нетерпением ждут дети, ведь утром 19 декабря они находят под подушкой подарки, которые, оставляет святой Николай. Взрослые тоже с удовольствием дарят друг другу подарки в этот день. Возможно, потому, что этот праздник возвращает в детство. А может, и потому, что очень приятно побыть Николаем для близкого человека.

История праздника

Святой Николай – символ новогодних праздников в Украине, своеобразный аналог Санта-Клауса для славян. По традиции в ночь с 18 на 19 декабря происходит настоящее чудо. Святой Николай, который, по легенде, живет в раю, спускается на землю, чтобы посетить детей и сделать им подарки за вежливость, хорошее поведение и усердное обучение. Это могут быть конфеты, игрушки или другие приятные сюрпризы, которые Николай кладет в носки или под подушку. Накануне дети пишут письма, рассказывая, какой подарок хотели бы получить, а также вспоминая свои хорошие и плохие поступки в течение года.

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День святого Николая – это также день заботы о бедных, обездоленных и больных. Ведь образ Николая –воплощение человечности и нравственных качеств.

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Идеи подарков на Николая

Чтобы устроить настоящий сюрприз на Николая, лучше выбрать небольшой по размеру подарок, который легко поместить под подушкой. Вечером можно спрятать его где-то поблизости, например под кроватью, а уже под утро потихоньку подложить под подушку человеку, который еще спит.

По традиции послушные дети получают подарки от Николая, а непослушные – розгу.

Игрушки

Конечно, ребенок будет очень счастлив получить игрушку от Николая. Поскольку игрушки есть на любой вкус и кошелек, важно учитывать возраст, пол и предпочтения ребенка, а также ваши финансовые возможности. Конструкторы Lego развлекут малыша, а еще дадут толчок к развитию. Для подростков и взрослых хороший вариант – настольная игра вроде "Монополии" или Dixit.

Фото vseodetyah

Украшения

Отличный подарок для женщины. Украшение необязательно должно быть дорогим. Например, украинские ювелиры предлагают очень стильные изделия из серебра. Кольцо или серьги можно приобрести всего за 300-500 грн. Если же хотите поразить любимую чем-то ценным, обратите внимание на культовые кольца с бриллиантами всемирно известных брендов.

Фото st4.styapokupayu

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Смартфоны

Новенький смартфон – идеальный подарок, который понравится и взрослым, и детям. Любители высокотехнологичных гаджетов обрадуются смартфону с новой ОPPO Reno4 серии. В моделях ОPPO Reno4 Pro и ОPPO Reno4 Lite производитель не только представил множество мощных инноваций, но и учел все критерии, по которым пользователи выбирают смартфон. Поддерживая молодежный дух серии, новая линейка предлагает крутезные функции фото- и видеосъемки.

Так, ОPPO Reno4 Pro помогает делать сверхчеткие, детализированные снимки при любых условиях, даже в ночное время. А OPPO Reno4 Lite с инновационной технологией обработки изображений является лучним смартфоном для создания портретов, в том числе и очень креативных.

В декабре цены на ОPPO Reno4 серию впечатляют: ОPPO Reno4 Pro стоит всего 15 555 грн, а ОPPO Reno4 Lite – 9999 грн.

Фото ОРРО

До бестселлеров бренда принадлежит и ОPPO А53. Пользователи любят эту модель за сочетание мощности, производительности, стильного дизайна и множества функций, которые совершенствуют пользовательский опыт. OPPO A53 может похвастаться IPS-дисплеем, который поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана до 120 Гц. Благодаря этому анимация на смартфоне выглядит чрезвычайно плавной, а смотреть на изображение комфортно для глаз.

Кроме того, ОPPO A53 оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч, благодаря которому вы можете целый день пользоваться смартфоном без подзарядки. Дополнительные функции, например режим Super Power Saving Mode Mode ("Суперэнергосберегающий режим"), продолжает питания смартфона, даже если осталось лишь 5%, а быстрая зарядка на 18 Вт помогает оперативно прибавить вашему гаджету процентов в случае разрядки.

Сейчас ОPPO А53 можно приобрести за праздничной ценой 4444 гривен.

Фото ОРРО

Фитнес-браслеты

Очень популярны разнообразные фитнес-трекеры. Такой подарок полезен любому, кто следит за своим телом и здоровьем. Ведь даже пандемия не повод оставить занятия спортом. По крайней мере всегда можно найти время для пробежки возле дома. Кроме того, эти гаджеты помогают следить за собственным весом и качеством сна. Бюджетные модели стоят от 500 грн, а за пару тысяч можно приобрести водостойкий высокотехнологичный браслет со многими полезными функциями.

Фото iguides

Беспроводные наушники

Еще один аксессуар с большим спросом. Беспроводные наушники очень удобны во время прогулок, занятий спортом, домашней работой, за рулем и в общественном транспорте.

Например, беспроводные наушники от OPPO бесперебойно работают при любых условиях и дают новое представление о прослушивании аудио и общении по телефону. Модели OPPO гарантируют профессиональное качество звука, сверхнизкую задержку и удобное интеллектуальное управление прикосновением. А еще производитель тщательно поработал над функцией шумоподавления, поэтому во время телефонных разговоров вас будет отлично слышно.

Украинским пользователям доступны три модели: выносливые ОPPO Enco W11 по праздничной цене 999 гривен, стильные ОPPO Enco W31 со скидкой за 1799 гривен и инновационные ОPPO Enco W51 за 2499 грн вместо 2799 грн.

Фото наушников OPPO

Сладости

Это важный атрибут праздника. Если ценные подарки сейчас не по карману, присмотритесь к сладостям ручной работы, ярким наборам или печенью в красивой металлической коробочке. Такие презенты всегда улучшают настроение.

Фото yanashla

Кроме того, можно создать собственный набор, наполнив подарочную коробку крафтовым шоколадом, натуральным зефиром и пастилой, арахисовым маслом и другими вкусностями. А для взрослых добавить маленькую сувенирную бутылочку элитного алкоголя.

Подарочные сертификаты

Они пригодятся, если вы боитесь не угадать вкус близкого человека. Подарите сертификат на косметику и парфюмерию, товары для дома или продукцию винного магазина.

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Пусть Николайчик оставит что-то под подушкой и вам!