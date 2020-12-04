Магічне та одне з найулюбленіших свят зими вже зовсім скоро. День святого Миколая традиційно відзначається 19 грудня. Що ж подарувати малечі, крім цукерок – читайте в нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала найкреативніші та найкорисніші подарунки, які можуть порадувати дітей.

Читайте також 13 небанальних ідей для фотосесії з малюком вдома

Креативні ідеї для подарунків

Набір для творчості

Малювання, ліплення або вишивка – безліч пропозицій на всі смаки та вподобання. Все залежить від того, чим цікавиться дитина.

У магазинах можна придбати набори для виготовлення мила, парфумів або для ліплення з глини. Крім того, є ще й розвиваючі, наприклад, набір хіміка чи археолога.



Набір для творчості – розвиватиме здібності дитини / Фото pexels

Одяг на різдвяну тематику

Діти зазвичай люблять щось яскраве та з цікавими малюночками. Це може бути светрик або шкарпетки. У цьому випадку, головне, вгадати з розміром.



Новорічні теплі шкарпетки / Фото dyvys.info

Ковзанки, санчата або лижі

Спортивний зимовий інвентар – найкращий подарунок для дуже рухомих дітей. Єдиний мінус – це їхня вартість.



Ковзанки – теж крутий подарунок / Фото pexels

Іграшки ручної роботи

Якщо ж хочете обрати подарунок з хорошою енергією, можна придбати або зробити самому іграшку. Сьогодні дуже популярні в'язані або валяні іграшки. Зауважимо, що для маленьких діток варто обирати в'язані іграшки, які виготовленні з гіпоалергенних ниток.



Іграшки ручної роботи будуть приємним подарунок для дитини / Фото pexels

Набір солодощів

Усі діти люблять солодке, тому можна зробити набір з різних цукерок і фруктів власноруч.



Набір можна спакувати у святкову коробочку / Фото pexels

Книги

Книжки – це чудовий подарунок як для дітей, так і для дорослих. Поцікавтесь, що читає дитина, можливо, вона вже має улюбленого автора.

Такий подарунок буде цінним для підлітків.



Для менших діток буде доречним подарувати цікаві пригодницькі казки / Фото pexels

Сертифікат на здійснення мрій

Це один з найкращих варіантів, якщо ви знаєте про що мріє дитина. Завдяки інтернету можна придбати сертифікат на цікаву фотосесію, різноманітні майстер-класи та навіть прогулянку на коні.



Найкращий подарунок – враження / Фото pexels