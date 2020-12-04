Що подарувати дитині на Миколая: цікаві варіанти
Магічне та одне з найулюбленіших свят зими вже зовсім скоро. День святого Миколая традиційно відзначається 19 грудня. Що ж подарувати малечі, крім цукерок – читайте в нашому матеріалі.
Редакція 24 каналу зібрала найкреативніші та найкорисніші подарунки, які можуть порадувати дітей.
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Креативні ідеї для подарунків
Набір для творчості
Малювання, ліплення або вишивка – безліч пропозицій на всі смаки та вподобання. Все залежить від того, чим цікавиться дитина.
У магазинах можна придбати набори для виготовлення мила, парфумів або для ліплення з глини. Крім того, є ще й розвиваючі, наприклад, набір хіміка чи археолога.
Набір для творчості – розвиватиме здібності дитини / Фото pexels
Одяг на різдвяну тематику
Діти зазвичай люблять щось яскраве та з цікавими малюночками. Це може бути светрик або шкарпетки. У цьому випадку, головне, вгадати з розміром.
Новорічні теплі шкарпетки / Фото dyvys.info
Ковзанки, санчата або лижі
Спортивний зимовий інвентар – найкращий подарунок для дуже рухомих дітей. Єдиний мінус – це їхня вартість.
Ковзанки – теж крутий подарунок / Фото pexels
Іграшки ручної роботи
Якщо ж хочете обрати подарунок з хорошою енергією, можна придбати або зробити самому іграшку. Сьогодні дуже популярні в'язані або валяні іграшки. Зауважимо, що для маленьких діток варто обирати в'язані іграшки, які виготовленні з гіпоалергенних ниток.
Іграшки ручної роботи будуть приємним подарунок для дитини / Фото pexels
Набір солодощів
Усі діти люблять солодке, тому можна зробити набір з різних цукерок і фруктів власноруч.
Набір можна спакувати у святкову коробочку / Фото pexels
Книги
Книжки – це чудовий подарунок як для дітей, так і для дорослих. Поцікавтесь, що читає дитина, можливо, вона вже має улюбленого автора.
Такий подарунок буде цінним для підлітків.
Для менших діток буде доречним подарувати цікаві пригодницькі казки / Фото pexels
Сертифікат на здійснення мрій
Це один з найкращих варіантів, якщо ви знаєте про що мріє дитина. Завдяки інтернету можна придбати сертифікат на цікаву фотосесію, різноманітні майстер-класи та навіть прогулянку на коні.
Найкращий подарунок – враження / Фото pexels
Що відомо про День святого Миколая?
У цей день вшановується пам'ять Святого Миколая. Католики відзначають це свято 6 грудня, а православні – 19 грудня.
Святий Миколай був багатою людиною, тому завжди допомагав нужденним. В Україні традиція дарувати подарунки у цей день відроджується. Також цього дня проводяться багато доброчинних заходів.
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