Що подарувати мамі на день народження: добірка універсальних подарунків

Джерело:24 канал
Вибір подарунка для близької людини – це завжди складний та серйозний процес. Адже потрібно придбати не просто щось красиве чи дороговартісне, а й таке, що точно подарує приємні емоції, покаже щирі почуття та шанобливе ставлення до іменинника.
Як правило, ми довго ламаємо голову, тривалий час мізкуємо, шукаємо ідеї на усіх можливих ресурсах і в результаті так і не знаходимо ідеальний варіант для подарунка. Особливо важко здивувати маму, оскільки їй хочеться підготувати ідеальний сюрприз, від якого найрідніша людина буде в захваті.
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Ми зібрали для вас найкращі варіанти подарунків. Серед них ідеальний подарунок і для вашої мамусі.
Якщо у вас тісні стосунки з мамою, ви точно раніше могли чути від неї про плани, мрії та бажання. Згадайте усе, що вона могла казати випадково або невипадково. Наблизьте її до заповітної мрії, втільте бажання та допоможіть реалізувати плани. Це можуть бути як практичні, так і більш моральні чи емоційні подарунки.
Прислухайтеся до маминих бажань / Фото wday.ru
Якщо ви не можете згадати таких відвертих розмов, просто запитайте в мами, що вона хоче отримати в подарунок. Таким чином ви проявите інтерес, дасте право вибору і, ймовірно, в результаті порадуєте доречним подарунком.
Якщо ваша мама іде в ногу з часом, не боїться вивчати щось нове і постійно самовдосконалюється, порадуйте її потрібним ґаджетом.
Особливо такий подарунок доречний, якщо мама любить слухати аудіокниги або часто спілкується по відеозв'язку.
Безпровідні навушники для любительок аудіокниг / Фото blog.aport
Річ, яка точно сподобається мамі в тому випадку, якщо вона полюбляє читати. Можливість мати у своїй сумочці в будь-який час тисячі творів точно підкупить вашу маму-книголюбку.
Універсальні речі, які одночасно можуть слугувати як ароматизатор, зволожувач повітря, а також оригінальне доповнення інтер'єру.
Нестандартний подарунок, який зможе порадувати незалежно від віку. Наші мами обожнюють все, що пов'язане з фотографіями. Вони трепетно зберігають наші дитячі фото і під час будь-яких сімейних посиденьок намагаються зберегти всі моменти будь-яким способом.
Маленький та практичний портативний принтер / Фото yarkiy
Розумний багатофункціональний ґаджет, який стане постійним супутником мами. Він зможе контролювати пульс, щоденну активність, а також слугувати будильником, компасом, таймером тощо.
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Якщо ваша мама любить усілякі речі в стилі "хендмейд" або у вас нема можливості придбати дорогий та вишуканий подарунок, можна порадувати її оригінальними виробами, виготовленими своїми руками. Ви можете фантазувати й робити подарунок, відштовхуючись від власних можливостей. Для прикладу це можуть бути:
У будь-якої людини є певні захоплення чи хобі. Обираючи подарунок, акцентуйте на цьому увагу, тоді ви точно не прогадаєте. Варіантів подарунків у такому випадку дуже багато. Наприклад:
Сертифікат – це доречний подарунок у тому випадку, коли мама про щось мріє, але гроші у подарунок від вас не візьме. Придбавши сертифікат, ви втілите мрію і подаруєте масу позитивних емоцій. Перед тим, як придбати сертифікат добре подумайте, що більше порадує вашу маму. Радимо звернути увагу на:
Сертифікат на масаж - хороший варіант для подарунка мамі будь-якого віку / Фото konananispa.co.za
Міцне здоров'я – це те, чого ми бажаємо мамі найбільше. Обираючи подарунок, ви можете подбати про відмінне мамине самопочуття та гарний настрій. Для цього можна обрати масажер для тіла і ніжок, інфрачервону лампу або електрогрілку, електричну зубну щітку, ортопедичну подушку чи матрац, окуляри у стильній оправі, якісний фільтр для очищення води тощо.
Ортопедична подушка – чудовий подарунок для тих, хто дбає про свій сон / Фото vikna.if
Якщо ви добре знаєте смаки та вподобання мами, найкращим подарунком можуть стати стильні аксесуари, одяг, косметика чи навіть парфуми. Перед вибором обов'язково потрібно подумати про найбільш доречну річ, взяти до уваги всі мамині смаки, проаналізувати ті косметичні набори або речі, що вона має.
Один із варіантів – подарувати одяг, взуття, а також речі, які забезпечать комфорт. Це можуть бути:
Окрім цього можна також придбати аксесуари, ювелірні прикраси чи вишукані парфуми.
Серед аксесуарів вагоме місце можуть зайняти парасольки, сумки, гаманці, ремені, обгортки для документів із гравіюванням ініціалів.
Будь-яка жінка незалежно від віку хоче виглядати гарно. Тому ви не прогадаєте, якщо подаруєте мамі манікюрний набір, набір доглядової або декоративної косметики. Але обов'язково завчасно дізнайтеся, який тип шкіри у мами, якій лінії косметики вона віддає перевагу, чи має алергії на певні компоненти тощо.
Підбір косметики – важливий та відповідальний етап / Фото ru.sm.news
Мамусі – це берегині домашнього затишку. Вони завжди роблять так, щоб вдома було комфортно, зручно, спокійно та атмосферно. Вони знають, що вдало підібрана деталь інтер'єру може підняти настрій. Якщо ваша мама любить усілякі побутові дрібнички, часто готує із задоволенням – оберіть їй відповідний подарунок. Це можуть бути усілякі кухонні баночки, вази, скриньки, нестандартні лампи, настінні ключниці тощо.