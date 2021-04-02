Что подарить маме на день рождения: подборка универсальных подарков
Выбор подарка для близкого человека – это всегда сложный и серьезный процесс. Ведь нужно приобрести не просто что-то красивое или дорогое, но и такое, что точно подарит приятные эмоции, покажет истинные чувства и уважительное отношение к имениннику.
Источник:24 канал
Как правило, мы долго ломаем голову, ищем идеи на всех возможных ресурсах и в итоге так и не находим идеальный вариант для подарка. Особенно трудно удивить маму, поскольку ей хочется подготовить идеальный сюрприз, от которого родной человек будет в восторге.
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Мы собрали для вас лучшие варианты подарков. Среди них идеальный подарок и для вашей мамочки.
Прислушайтесь к желаниям мамы
Если у вас тесные отношения с мамой, вы точно раньше могли слышать о ее планах, мечтах и желаниях. Вспомните все, что она могла говорить случайно или неслучайно. Приблизьте ее к заветной мечте, воплотите желание и помогите реализовать планы. Это могут быть как практические, так и более моральные или эмоциональные подарки.
Прислушайтесь к маминым желаниям / Фото wday.ru
Если вы не можете вспомнить таких откровенных разговоров, просто спросите у мамы, что она хочет получить в подарок. Таким образом вы проявите интерес, дадите право выбора и, вероятно, в результате порадуете уместным подарком.
Вкусные презенты
Практически каждая женщина любит сладости. Поэтому особенно классным будет подарок, приготовленный из качественных и натуральных ингредиентов. Советуем обратить внимание на оригинальные сладкие наборы, которые порадуют эстетическим и оригинальным видом, а также фантастическим вкусом. Кроме этого, можно подарить маме любимый торт с оригинальным декором, печенье необычной формы, конфеты с нестандартной начинкой и тому подобное. Для того, чтобы сладости выглядели максимально стильно, обязательно позаботьтесь о декоре. Для этого можно использовать специальные коробочки для десертов, а также яркие ленты.
Гаджеты
Если ваша мама идет в ногу со временем, не боится изучать что-то новое и постоянно совершенствуется, порадуйте ее нужным гаджетом.
Беспроводные наушники
Особенно такой подарок уместен, если мама любит слушать аудиокниги или часто общается по видеосвязи.
Беспроводные наушники для любительниц аудиокниг / Фото blog.aport
Электронная книга
Вещь, которая точно понравится маме в том случае, если она любит читать. Возможность иметь в своей сумочке в любое время тысячи произведений точно подкупит любительницу книг.
Аромалампа или увлажнитель воздуха
Универсальные вещи, которые одновременно могут служить как ароматизатор, увлажнитель воздуха, а также оригинальное дополнение интерьера.
Портативный принтер
Нестандартный подарок, который сможет порадовать независимо от возраста. Наши мамы обожают все, что связано с фотографиями. Они трепетно хранят наши детские фото и при любых семейных посиделкам пытаются сохранить все моменты всяким способом.
Маленький и практичный портативный принтер / Фото yarkiy
Смарт-часы или фитнес-браслет
Умный многофункциональный гаджет, который станет постоянным спутником мамы. Он сможет контролировать пульс, ежедневную активность, а также служить будильником, компасом, таймером и тому подобное.
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Подарки для мамы своими руками
Если ваша мама любит всевозможные вещи в стиле "хендмейд" или в вас нет возможности приобрести дорогой и изысканный подарок, можно порадовать ее оригинальными изделиями, изготовленными своими руками. Вы можете фантазировать и делать подарок, отталкиваясь от собственных возможностей. Например это могут быть:
- самодельные свечи, мыло или скраб для тела
- популярные и трендовые аксессуары из бисера;
- интересные и нестандартные элементы декора: украшенные бутылки, баночки, вазы (могут быть оформлены в стиле декупаж)
- вкусные сладости или любимые блюда;
- открытка, альбом, коллаж с мамиными фото;
- вязаные вещи (шарф, перчатки, шапка, носки или даже "кофточка" для любимой чашки)
- шкатулка для украшений или других мелочей;
- аксессуары для волос из бисера, лент, бусинок;
- аксессуары для кухни (так называемые "прихватки", разнообразные баночки для сыпучих компонентов и т. д.).
Техника
Очень часто наши мамы мечтают об определенной бытовой технике, но не всегда могут себе это позволить или стесняются рассказать о своих желаниях. Поэтому если ваша мама любит готовить или часто проводить время дома, порадуйте ее разнообразными новинками техники. В зависимости от желаний, предпочтений и возможностей, можно дарить мультиварку, соковыжималку, капсульную кофеварку, тостер, новую стиральную машинку, гриль-барбекю и тому подобное.
Техника - идеальный подарок для мамы-кулинарки / Фото u-mama.ru
Подарки, связанные с увлечениями мамы
В любого человека есть определенные увлечения или хобби. Выбирая подарок, акцентируйте на этом внимание, тогда вы точно не прогадаете. Вариантов подарков в таком случае очень много.
К примеру:
- билет на мастер-класс (кулинарный, гончарного искусства, живописи и т.д.);
- наборы для рукоделия (для вязания, вышивки, плетение бисером);
- наборы для рисования (альбомы, карандаши, краски, картины по цифрам)
- музыкальные инструменты, нотные альбомы, билет на концерт любимых исполнителей;
- спортивный инвентарь, абонемент в спортзал, фитнес центр, на танцы или йогу;
- садовый инвентарь, редкие виды цветов, суккулентов или других растений, цветочные горшки, кашпо;
- качели, гамак;
- аквариум, флорариум;
- набор посуды или формочек для выпечки, фартук с оригинальной надписью.
Флорариум порадует маму, которая обожает растения и их коллекционирование / Фото supersadovnik
Сертификаты
Сертификат – это уместный подарок в том случае, когда мама о чем-то мечтает, но деньги в подарок от вас не возьмет.
Приобретя сертификат, вы воплотите мечту и подарите массу положительных эмоций. Перед тем, как приобрести сертификат хорошо подумайте, что больше порадует вашу маму. Советуем обратить внимание на:
- сертификат на SPA-процедуры;
- сертификат для полета на самолете, воздушном шаре, вертолете;
- посещение выставок, ярмарок, дегустаций;
- мастер-классов;
- туры в любимые города или страны;
- семейную фотосессию;
- посещение квест-комнат;
- посещение кулинарных курсов;
- посещение аквапарка и тому подобное.
Сертификат на массаж - хороший вариант для подарка маме любого возраста / Фото konananispa.co.za
Подарки для здоровья
Крепкое здоровье – это то, чего мы желаем маме больше всего. Выбирая подарок, вы можете позаботиться об отличном мамином самочувствие и хорошем настроении. Для этого можно выбрать массажер для тела и ножек, инфракрасную лампу или электрогрелку, электрическую зубную щетку, ортопедическую подушку или матрас, очки в стильной оправе, качественный фильтр для очистки воды и тому подобное.
Ортопедическая подушка – отличный подарок для тех, кто заботится о своем сне / Фото vikna.if
Подарки для красоты и стиля мамочки
Если вы хорошо знаете вкусы и предпочтения мамы, лучшим подарком могут стать стильные аксессуары, одежда, косметика и даже духи. Перед выбором обязательно нужно подумать о наиболее уместной вещи, учесть все мамины вкусы, проанализировать те косметические наборы или вещи, которые она имеет.
Один из вариантов – подарить одежду, обувь, а также вещи, которые обеспечат комфорт. Это могут быть:
- вещи для сна (пижама, плед, постельное белье, маска для сна);
- теплые аксессуары (шарф, перчатки, шапка, палантин);
- качественная обувь (ортопедические кроссовки, тапочки);
- халат, стильный спортивный костюм, набор полотенец.
Кроме этого можно приобрести аксессуары, ювелирные украшения или изысканные духи.
Среди аксессуаров важное место могут занять зонты, сумки, кошельки, ремни, обертки для документов с гравировкой инициалов.
Любая женщина независимо от возраста хочет выглядеть красиво. Поэтому вы не прогадаете, если подарите маме набор декоративной косметики и набор для маникюра. Но обязательно заранее узнайте, какой тип кожи у мамы, какую линию косметики она предпочитает, имеет аллергии на определенные компоненты и тому подобное.
Подбор косметики - важный и ответственный этап / Фото ru.sm.news
Аксессуары для дома
Мамочки – это хранительницы домашнего уюта. Они всегда делают так, чтобы дома было комфортно, удобно, спокойно и атмосферно. Они знают, что удачно подобранная деталь интерьера может поднять настроение. Если ваша мама любит всевозможные бытовые мелочи, часто готовит с удовольствием – выберите ей соответствующий подарок. Это могут быть всевозможные кухонные баночки, вазы, шкатулки, нестандартные лампы, настенные ключницы и тому подобное.
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