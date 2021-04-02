Як правило, ми довго ламаємо голову, тривалий час мізкуємо, шукаємо ідеї на усіх можливих ресурсах і в результаті так і не знаходимо ідеальний варіант для подарунка. Особливо важко здивувати маму, оскільки їй хочеться підготувати ідеальний сюрприз, від якого найрідніша людина буде в захваті.

Читайте також: Що подарувати фанатові домашнього затишку: 16 оригінальних ідей

Ми зібрали для вас найкращі варіанти подарунків. Серед них ідеальний подарунок і для вашої мамусі.

Прислухайтеся до бажань мами

Якщо у вас тісні стосунки з мамою, ви точно раніше могли чути від неї про плани, мрії та бажання. Згадайте усе, що вона могла казати випадково або невипадково. Наблизьте її до заповітної мрії, втільте бажання та допоможіть реалізувати плани. Це можуть бути як практичні, так і більш моральні чи емоційні подарунки.

Прислухайтеся до маминих бажань / Фото wday.ru

Якщо ви не можете згадати таких відвертих розмов, просто запитайте в мами, що вона хоче отримати в подарунок. Таким чином ви проявите інтерес, дасте право вибору і, ймовірно, в результаті порадуєте доречним подарунком.