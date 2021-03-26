Будинок домом роблять милі дрібниці: дизайнерська поличка, дідівська скриня, колаж із родинних фото... То яким оригінальним і водночас практичним подарунком можна сьогодні здивувати друга, який невпинно вдосконалює свою оселю?

Думаєте, який презент обрати для такої творчої та прискіпливої людини? Скористайтеся нашою добіркою ідей. Читайте також: Що подарувати тим, хто багато часу проводить на кухні 1. Підігрівач для рушників Фото amazon 2. Якісний набір постільної білизни Фото tuck 3. Оригінальний нічник Фото landshaftportal 4. Набір прозорих чашок з подвійним склом Фото aliexpress 5. Стильний килим на підлогу Фото 10by10 6. Декоративні подушки Фото dhgate 7. Плед для декору дивана чи ліжка Фото design-homes 8. Гірлянда на стіну Фото amazon Цікаво: 7 побутових лайфхаків, які спростять ваше життя 9. Гамак-гойдалка Фото amazon 10. Світлодіодні або аромасвічки Фото italstroy 11. Зволожувач повітря Фото shop.vivascent 12. Креативні полиці для книг Фото shop.vivascent 13. Набір сукулентів Фото orchidea 14. Вініловий програвач Фото kissfm 15. Ключниця Фото secondstreet 16. Креативна лампа або люстра Фото amazon