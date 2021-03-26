Що подарувати фанатові домашнього затишку: 16 оригінальних ідей
Будинок домом роблять милі дрібниці: дизайнерська поличка, дідівська скриня, колаж із родинних фото... То яким оригінальним і водночас практичним подарунком можна сьогодні здивувати друга, який невпинно вдосконалює свою оселю?
Джерело:24 канал
Думаєте, який презент обрати для такої творчої та прискіпливої людини? Скористайтеся нашою добіркою ідей.
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1. Підігрівач для рушників
Фото amazon
2. Якісний набір постільної білизни
Фото tuck
3. Оригінальний нічник
Фото landshaftportal
4. Набір прозорих чашок з подвійним склом
Фото aliexpress
5. Стильний килим на підлогу
Фото 10by10
6. Декоративні подушки
Фото dhgate
7. Плед для декору дивана чи ліжка
Фото design-homes
8. Гірлянда на стіну
Фото amazon
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9. Гамак-гойдалка
Фото amazon
10. Світлодіодні або аромасвічки
Фото italstroy
11. Зволожувач повітря
Фото shop.vivascent
12. Креативні полиці для книг
Фото shop.vivascent
13. Набір сукулентів
Фото orchidea
14. Вініловий програвач
Фото kissfm
15. Ключниця
Фото secondstreet
16. Креативна лампа або люстра
Фото amazon
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