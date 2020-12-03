Наверное, в окружении каждого из нас есть человек, который любит или пить коктейли, или их готовить. И в первом, и во втором случае эта личность часто балует себя чем-то оригинальным. Поэтому угодить ей очень трудно.

Если вы давно думаете над тем, что вручить такому заядному любителю коктейлей - воспользуйтесь подборкой подарков, которую для вас подготовили Идеи 24. Будьте уверены, вы сможете удивить своего друга. Читайте также: Подарки, которым обрадуется каждый: 15 универсальных идей 1. Набор для приготовления напитка "Белая сангрия" Фото etsy 2. Набор из четырех аперитивов "Haus" с различными вкусами Фото foodandwine 3. Оригинальный комплект для создания джина "своими руками" Фото buzzfeed 4. Металлические кубики, которыми можно охлаждать виски или другой напиток 5. Книга рецептов различных напитков Фото fado 6. Картина с рецептами самых известных коктейлей Фото etsy 7. Набор из кофе трех сортов, которые имеют нотки виски и рома Фото amazon 8. Баночка жидкого меда с пикантной ноткой перца чили Фото zipy 9. Стильный и привлекательный шейкер Фото urbanoutfitters 10. Картина в рамке с изображением карты производств брендовых виски Фото funnyist Интересно: Что подарить тем, кто всегда мерзнет: 20+ фотопримеров идеальных подарков 11. Съедобные блестки для напитков Добавляют особый шарм всем коктейлям. Фото pinterest 12. Формочки для льда в виде черепов Фото amazon 13. Набор для изготовления вкусных коктейлей В комплекте: книга рецептов, инструкция по эксплуатации, бутылка для размешивания, лейка, ситечко, фильтр. Фото amazon 14. Изысканный графин с наклейкой-пожеланием от вас Фото funnyist 15. Набор различных сиропов для создания настоек Фото buzzfeed