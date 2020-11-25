Обирати подарунок для коханої людини завжди приємно і хвилююче. Хочеться подарувати щось особливе, інтимне, таке, що точно подарує приємні емоції.

Напередодні усіх новорічних свят Ідеї 24 зробили для вас добірку універсальних подарунків, які підійдуть усім закоханим, незалежно від статі, вподобань чи хобі.

Читайте також: Подарунки, яким зрадіє кожен: 15 універсальних ідей

1. Парний одяг

До цієї категорії належать футболки, худі, головні убори, а також піжами в одному стилі, зі схожим принтом, кумедними написами тощо.

Фото zakupka

2. Книжка бажань

Ви можете придбати готовий подарунок або розробити макет своєї оригінальної книжки. Бажання можуть бути різноманітними – від побутових до інтимних.

Фото uamade

3. Гаманець із принтом

Може бути оригінальний напис або зображення.

Фото etsy

4. Камера миттєвого друку

Фото t3

5. Плед для закоханих з рукавами

Фото happymodern

6. Заворожуюча картина з піску, яка допоможе розслабитися

Фото pinterest

7. Шоколад

Має оригінальний вигляд, завдяки якому можна занурити паличку із шоколадом в какао і створити смачнющий напій.

Фото amazon

8. Однакові електронні браслети

Вони незвичайні, адже, коли ваш партнер буде торкатися до браслета, у вас на руці аксесуар буде вібрувати. Незалежно від того, на якій відстані ви будете один від одного. Для активації такої дії потрібно буде лише встановити спеціальний додаток.

Фото amazon

Цікаво: Що подарувати на весілля молодятам: ТОП недорогих і корисних подарунків

9. Оригінальний блокнот

Суть полягає у щоденному написанні ключової фрази. Так за декілька років ви створите свою історію частинки життя.

Фото amazon

10. Настільні ігри для двох

Можуть бути розвиваючі, смішні або навіть еротичні.

Фото freepik

11. Коробка або скринька для зберігання важливих речей з минулого

Сподобається емоційним та романтичним натурам, які колекціонують речі із важливих моментів у житті. За бажанням можна зробити гравіювання.

Фото amazon

12. Картина на дереві

Фото vyzhiganie

13. Картина у стилі попарт

Фото fun-berry.

14. Оригінальний нічник

Фото landshaftportal

15. Парні термочашки

Фото ideashop

16. Парні захисні маски

Мегакорисний подарунок.

Фото etsy

17. Нестандартна подушка для сну із отвором для рук

Фото aliexpress

18. "Емоційний" подарунок у вигляді сертифікату на бажану послугу

Фото dermavita

19. Квиток на концерт виконавця чи музичного гурту

Фото stylus

20. Улюблені смаколики

Фото society19