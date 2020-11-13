Якщо ви не знаєте, що подарувати на весілля колезі або парі, про інтереси якої ви не здогадуєтеся, вам знадобиться добірка корисних подарунків.

У цьому списку, зокрема:

Набір для барбекю – ідеальний варіант для подарунка / Фото cholleandotodoeldia

У випадку, якщо ви хочете подарувати молодятам подарунок, про який вони не забудуть, оберіть варіант, який найбільш до вподоби:

У випадку, якщо ви давно вирішили, що гроші для наречених – найкращий подарунок, радимо піднести їх оригінально та незвично.

Оригінальний, яскравий і універсальний подарунок / Фото incolorprint

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Сувенірні подарунки молодим

Хочете порадувати знайомих, але не знаєте, який недорогий подарунок на весілля придбати? Купіть для наречених сувенірну продукцію. Молодятам буде приємно, а по вашому гаманцю це не сильно вдарить. Серед таких подарунків:

настільна гра "Він і вона" (або будь-які інші ігри);

сувенірна качалка чи дощечка для подрібнення продуктів;

підкова, виконана у цікавому стилі;

весільні ляльки, зроблені своїми руками;

весільна банка з записками, що складаються з незвичайних завдань;

подарункова коробочка з печивом, яке містить в собі листочки із передбаченнями.

Настільні ігри для пари – чудовий весільний подарунок / Фото blog.lingoda.com

Універсальні весільні подарунки молодятам

Довго думаєте, що подарувати молодятам на весілля, але так нічого не приходить в голову? – Ось вам добірка універсальних подарунків, які сподобаються будь-якій парі, незалежно від вподобань, професій чи хобі:

сімейний набір для пікніка;

акваріум із золотою рибкою;

набір для фондю;

набір якісних рушників;

велика фірмова парасолька для двох;

велика корзинка солодощів, сирів або дорогих горішків;

набір посуду для зберігання сипучих продуктів;

індійські спеції в красивому посуді.

Акваріум із золотою рибкою – оригінальний та бюджетний подарунок для наречених / Фото Pinterest

Якщо через пандемію весілля відбувається в онлайн-форматі, радимо обраний подарунок красиво запакувати і відправити молодятам поштою. Для цього попередньо розрахуйте час доставки, щоб подарунок вручили в доречний час.

Окрім цього, варто подумати і про приємний так званий комплімент до подарунка. Здебільшого під час традиційних святкувань для цього обирають квіти. Якщо у вас постало запитання "Що подарувати на весілля замість квітів?" – запитайте у молодят прямо. Під час класичних святкувань все частіше деякі наречені віддають перевагу не квітам, а книгам чи навіть корму для безпритульних тварин. Це все ви можете заздалегідь дізнатися в наречених. Якщо таких правил молода пара не зазначала, просто замовте квіти з доставкою.

Книги – хороша альтернатива у якості подарунку замість квітів / Фото sv-nn