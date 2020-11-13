Що подарувати на весілля молодятам: ТОП недорогих і корисних подарунків
Весілля – це хвилююча подія не лише для молодят, але й для гостей. Квіти, багато привітань та подарунків – усе це невід'ємна складова кожного такого святкування. Проте віднедавна COVID-19 вніс свої корективи у проведення весільних церемоній. Хтось шанобливо ставиться до своїх родичів та друзів і проводить святкування в онлайн-режимі, хтось організовує невелику вечірку, а хтось зовсім усе скасовує.
Однак якщо ваші знайомі все ж вирішили відсвяткувати весілля – завчасно подбайте про подарунок для них. Якщо ви не знаєте, що подарувати на весілля друзям, сестрі чи колезі по роботі, – скористайтеся добіркою найкращих подарунків, яку підготували для вас Ідеї 24.
Романтичні подарунки для молодят
Перш ніж обирати подарунки, обов'язково потрібно враховувати смаки, вподобання, а також хобі молодят. Особливо легко обрати подарунок на весілля друзям, сестрі чи подрузі. Як правило, це рідні люди, тому ви точно можете знати їхні побажання стосовно подарунка.
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Прикладом романтичних подарунків на весілля можуть бути:
- парні футболки з кумедними або милими написами;
- прикольні нестандартні сертифікати (наприклад, для нареченого – сертифікат, який надає право піклуватися про дружину і приносити їй каву в ліжко, а для нареченої – сертифікат на право піклуватися про чоловіка і пробачати всі походи на футбол чи в баню);
- весільна фотографія (або інша) на полотні;
- скетч-картка майбутніх подорожей;
- фотосесія для двох;
- іменні парні халати;
- подарункові сертифікати на політ на повітряній кулі, романтичну вечерю на даху багатоповерхівки або на березі водойми.
Подарунок на весілля з користю
Якщо ви не знаєте, що подарувати на весілля колезі або парі, про інтереси якої ви не здогадуєтеся, вам знадобиться добірка корисних подарунків.
У цьому списку, зокрема:
- постільна білизна;
- набір каструль;
- гроші (у спеціальному вітальному конверті або оригінально оформлені);
- гриль-барбекю або будь-яка інша техніка;
- красивий та вишуканий посуд;
- столик для сніданку в ліжку;
- гамак;
- робот-пилосос;
- книги тощо.
Набір для барбекю – ідеальний варіант для подарунка / Фото cholleandotodoeldia
У випадку, якщо ви давно вирішили, що гроші для наречених – найкращий подарунок, радимо піднести їх оригінально та незвично.
Оформити гроші на весілля можна найрізноманітнішим способом:
- наповнити невеликий декоративний мішечок;
- придбати або виготовити власноруч красиву подарункову коробку;
- створити своїми руками стильну листівку із потаємною кишенькою;
- сформувати квітку, букет або грошове дерево;
- використати обгортки із цукерок, наповнивши їх купюрами різного номіналу.
Як оригінально подарувати гроші:
Пам'ятні подарунки для наречених на весілля
У випадку, якщо ви хочете подарувати молодятам подарунок, про який вони не забудуть, оберіть варіант, який найбільш до вподоби:
- пам'ятне фото в оригінальній рамці;
- настінний годинник на весільну тематику;
- сімейну книгу-фотоальбом;
- ключницю, свічники чи вазу з гравіюванням;
- картину в стилі поп-арт;
- родовідну книгу.
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Сувенірні подарунки молодим
Хочете порадувати знайомих, але не знаєте, який недорогий подарунок на весілля придбати? Купіть для наречених сувенірну продукцію. Молодятам буде приємно, а по вашому гаманцю це не сильно вдарить. Серед таких подарунків:
- настільна гра "Він і вона" (або будь-які інші ігри);
- сувенірна качалка чи дощечка для подрібнення продуктів;
- підкова, виконана у цікавому стилі;
- весільні ляльки, зроблені своїми руками;
- весільна банка з записками, що складаються з незвичайних завдань;
- подарункова коробочка з печивом, яке містить в собі листочки із передбаченнями.
Настільні ігри для пари – чудовий весільний подарунок / Фото blog.lingoda.com
Універсальні весільні подарунки молодятам
Довго думаєте, що подарувати молодятам на весілля, але так нічого не приходить в голову? – Ось вам добірка універсальних подарунків, які сподобаються будь-якій парі, незалежно від вподобань, професій чи хобі:
- сімейний набір для пікніка;
- акваріум із золотою рибкою;
- набір для фондю;
- набір якісних рушників;
- велика фірмова парасолька для двох;
- велика корзинка солодощів, сирів або дорогих горішків;
- набір посуду для зберігання сипучих продуктів;
- індійські спеції в красивому посуді.
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