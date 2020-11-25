Выбирать подарок для любимого человека всегда приятно и волнительно. Хочется подарить что-то особенное, интимное, такое, что точно подарит приятные эмоции.

Накануне всех новогодних праздников Идеи 24 сделали для вас подборку универсальных подарков, которые подойдут всем влюбленным, независимо от пола, предпочтений или хобби.

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1. Парная одежда

К этой категории относятся футболки, худи, головные уборы, а также пижамы в одном стиле, с похожим принтом, забавными надписями и тому подобное.

Фото zakupka

2. Книга желаний

Вы можете приобрести готовый подарок или разработать макет своей оригинальной книги. Желания могут быть различными – от бытовых до интимных.

Фото uamade

3. Кошелек с принтом

Может быть оригинальная надпись или изображение.

Фото etsy

4. Фотокамера мгновенной печати

Фото t3

5. Плед для влюбленных с рукавами

Фото happymodern

6. Завораживающая картина из песка, которая поможет расслабиться

Фото pinterest

7. Шоколад

Имеет оригинальный вид, благодаря которому можно погрузить палочку с шоколадом в какао и создать вкусный напиток.

Фото amazon

8. Одинаковые электронные браслеты

Они необычные, ведь когда ваш партнер будет касаться браслета, у вас на руке аксессуар будет вибрировать. Независимо от того, на каком расстоянии вы будете друг от друга. Для активации такого действия нужно будет только установить специальное приложение.

Фото amazon

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9. Оригинальный блокнот

Суть заключается в ежедневном написании ключевой фразы. Так за несколько лет вы создадите свою историю частицы жизни.

Фото amazon

10. Настольные игры для двоих

Могут быть развивающие, смешные или даже эротические.

Фото freepik

11. Коробочка для хранения важных вещей из прошлого

Понравится эмоциональным и романтичным натурам, которые коллекционируют вещи из важных моментов в жизни. По желанию можно сделать гравировку.

Фото amazon

12. Картина на дереве

Фото vyzhiganie

13. Картина в стиле поп-арт

Фото fun-berry.

14. Оригинальный ночник

Фото landshaftportal

15. Парные термокружки

Фото ideashop

16. Парные защитные маски

Оригинальный, но такой нужный и полезный подарок.

Фото etsy

17. Нестандартная подушка для сна с отверстием для рук

Фото aliexpress

18. "Эмоциональный" подарок в виде сертификата на любимую услугу

Фото dermavita

19. Билет на концерт исполнителя или музыкальной группы

Фото stylus

20. Любимые вкусняшки

Фото society19