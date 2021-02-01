Що подарувати керівнику: 15 оригінальних ідей з фото

Під час вибору подарунка для керівника потрібно зважати на декілька нюансів. Насамперед відштовхуйтеся від вподобань начальника, його смаків, статусу і ставлення до підлеглих. Обдумавши основні моменти, ви з легкістю оберете гідний подарунок.
Джерело: 24 канал
Якщо ви не маєте уявлення, чим здивувати свого керівника, – скористайтеся добіркою, яку ми для вас підготували.
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