Що подарувати керівнику: 15 оригінальних ідей з фото

1 лютого 2021 , 09:03
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Під час вибору подарунка для керівника потрібно зважати на декілька нюансів. Насамперед відштовхуйтеся від вподобань начальника, його смаків, статусу і ставлення до підлеглих. Обдумавши основні моменти, ви з легкістю оберете гідний подарунок.

Джерело: 24 канал

Якщо ви не маєте уявлення, чим здивувати свого керівника, – скористайтеся добіркою, яку ми для вас підготували.

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1. Левітаційна оригінальна лампа

Фото funfrom

2. Глобус-бар

Фото alegria

3. Набір елітного чаю в пробірках

Фото formapodarka

4. Дерев'яний PowerBank

Фото cnpowerbanks

5. Набір сомельє

Фото saturnposuda

6. Стильний органайзер на стіл

Фото businessman

7. Оригінальні склянки для віскі

Фото giftdev

8. Годинник з дерев'яним корпусом

Фото pinterest

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9. Набір м'ясних делікатесів

Фото funfrom

10. Якісна шкіряна сумка

Фото brialdi

11. Стильний ремінь

Фото femina-maskulina

12. Вишуканий блокнот-портмоне

Фото bag24

13. Вінтажний набір для чищення взуття

Фото bit

14. Стильні ручки з гравіюванням у подарунковій коробці

Фото darunok

15. Елітний алкоголь

Фото metro