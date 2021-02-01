Что подарить руководителю: 15 оригинальных идей с фото
При выборе подарка для руководителя нужно учитывать несколько нюансов. Прежде всего отталкивайтесь от предпочтений начальника, его вкусов, статуса и отношения к подчиненным. Обдумав основные моменты, вы с легкостью выберете достойный подарок.
Источник: 24 канал
Если вы не имеете представления, чем удивить своего руководителя, – воспользуйтесь подборкой, которую мы для вас подготовили.
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1. Левитационная оригинальная лампа
Фото funfrom
2. Глобус-бар
Фото alegria
3. Набор элитного чая в пробирках
Фото formapodarka
4. Деревянный PowerBank
Фото cnpowerbanks
5. Набор сомелье
Фото saturnposuda
6. Стильный органайзер на стол
Фото businessman
7. Оригинальные стаканы для виски
Фото giftdev
8. Часы с деревянным корпусом
Фото pinterest
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9. Набор мясных деликатесов
Фото funfrom
10. Качественная кожаная сумка
Фото brialdi
11. Стильный ремень
Фото femina-maskulina
12. Изысканный блокнот-портмоне
Фото bag24
13. Винтажный набор для чистки обуви
Фото bit
14. Стильные ручки с гравировкой в подарочной коробке
Фото darunok
15. Элитный алкоголь
Фото metro
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