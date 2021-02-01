При выборе подарка для руководителя нужно учитывать несколько нюансов. Прежде всего отталкивайтесь от предпочтений начальника, его вкусов, статуса и отношения к подчиненным. Обдумав основные моменты, вы с легкостью выберете достойный подарок.

Источник: 24 канал Если вы не имеете представления, чем удивить своего руководителя, – воспользуйтесь подборкой, которую мы для вас подготовили. Читайте также: 5 признаков того, что ваш руководитель вас ценит, даже если скрывает это 1. Левитационная оригинальная лампа Фото funfrom 2. Глобус-бар Фото alegria 3. Набор элитного чая в пробирках Фото formapodarka 4. Деревянный PowerBank Фото cnpowerbanks 5. Набор сомелье Фото saturnposuda 6. Стильный органайзер на стол Фото businessman 7. Оригинальные стаканы для виски Фото giftdev 8. Часы с деревянным корпусом Фото pinterest Интересно: Что подарить тем, кто любит пиво: 20 идей с фото 9. Набор мясных деликатесов Фото funfrom 10. Качественная кожаная сумка Фото brialdi 11. Стильный ремень Фото femina-maskulina 12. Изысканный блокнот-портмоне Фото bag24 13. Винтажный набор для чистки обуви Фото bit 14. Стильные ручки с гравировкой в подарочной коробке Фото darunok 15. Элитный алкоголь Фото metro