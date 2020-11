Коли ми розповідаємо про улюблені серіали – ми розповідаємо про частинку себе. Це зрозуміло, адже, як правило, ці шедеври кінематографу ми готові переглядати вічно: нам подобається сюжет, персонажі, режисура тощо. Існують так звані культові серіали, про які знає практично кожен. До такого шедевру належить і серіал "Друзі".

У вас уже з'явилася усмішка на обличчі? Чи, можливо, в голові прозвучала знайома пісня "I'll be there for you"?

Так, так "Друзі" – це той серіал, який у будь-якому віці, у будь-який час, незалежно від вашого місцеперебування зможе виправити поганий день. Для цього варто лише натиснути "Play".

Серія зовсім не важлива, адже усі вони однаково класні, цікаві та смішні. Для усіх інших випадків є круті подарунки по улюбленому серіалу, які взагалі творять чудеса.

Тепер ви не будете хвилюватися про те, що подарувати друзям та рідним, які теж обожнюють цей ситком. Адже Ідеї 24 зробили для вас добірку крутих та оригінальних подарунків усім фантам серіалу "Друзі".

1. Одяг з культовими фразами персонажів

Фото Aliexpress

2. План поверху, де проживали улюблені персонажі серіалу

Такий подарунок буде більш стильним, якщо його оформити у красиву оригінальну рамку.

Фото Amazon

3. Конструктор кав'ярні з усіма головними персонажами

Фото Amazon

4. Ароматна кава середнього обсмаження

Уявіть, як класно пити таку смачну каву і переглядати улюблені серії.

Фото Amazon

5. Листівка з цікавими написами

Її ви можете придбати або виготовити самостійно.

Фото Buzzfeed

6. Чашка з улюбленими написами чи зображеннями культових речей

Фото Amazon, Bigl

7. Візитниця або картхолдер

Фото Origoska

8. Набір об'ємних наклейок

Фото Amazon

9. Речі з таким самим принтом, як і в персонажів

Фото Buzzfeed

10. Фоторамка у вигляді орнаменту, який був у Моніки на дверях

Фото Firebox

11. Тканинний мішечок для обіду

Фото Boxlunch

12. Худі або інший одяг із зображенням персонажів або написом "Friends"

Фото Shafa.ua

13. Календар на 2021 із зображенням топових кадрів

Фото Store

14. М'яка іграшка, яка буде нагадувати Марселя

Фото Amazon

15. Плакат на стіну

У чорно-білому варіанті виглядатиме стильно та гармонійно.

Фото Urbanoutfitters

16. Набір олівців з оригінальними "кольорами"

Фото Amazon

17. Полотняна картина із зображенням дивану та фонтану

Фото Amazon

18. Власне сам диван із заставки "Друзів"

Фото Pinterest

19. Аромасвічки у баночках із наклейкою "Central Perk"

Фото Amazon

20. Склянка з улюбленими висловами

Фото Pinterest

21. Килимок, який потрібно покласти біля вхідних дверей

Фото Justfreelearn

22. Плакат із культовими фразами із серіалу

Фото Amazon

23. Силіконовий чохол на телефон з дверним вічком та рамкою, як у Моніки

Фото Amazon

24. Брошка у вигляді касети з написом "I'll be there for you"?

Фото Justfreelearn

25. Гра-вікторина для найкращих знавців серіалу

У наборі 100 карток. Кожен гравець по черзі дістає картку і відповідає на зазначене запитання. Виграє той, хто дав більшу кількість правильних відповідей.

Фото Amazon

26. Оригінальні наклейки з прикольними фразами персонажів

Хіба не вдала картинка для вашого робочого ноутбука? / Фото Justfreelearn

27. Брелок у вигляді рамки дверей Моніки

Фото Amazon

28. Брелок "You're my lobster!" або інші

Фото Aliexpress

29. Чохол для телефона з написами "Friends", улюбленими фразами або зображеннями персонажів

Фото Iok, Pinterest, Aliexpress

30. Браслет з гравіюванням "You're my lobster"

Фото Еgiftcardz

31. Набір звичайних олівців з топовими фразами із серіалів

Фото Bestlifeonline

32. Оригінальні попсокети

Фото Bestlifeonline

33. Настінний годинник із зображенням Роса у костюмі броненосця

Фото Bestlifeonline

34. Костюм кролика, який був у Чендлера

Фото Weheartit

35. М'які подушки з крилатими фразами або зображенням персонажів

Фото Pinterest

36. Брошки у вигляді зображень персонажів серіалу

Фото Pinterest

37. Пляшка для води

Фото Aliexpress

38. Термос або термочашка

Фото Amazon

39. Екоторбинка або сумка-шопер з відповідними написами чи зображеннями

Фото Crafta, Aliexpress

40. Картина улюблених фрагментів у стилі попарт

Фото Bestlifeonline

41. Фартух для тих, хто любить готувати так, як Моніка

Фото Redbubble

42. Кухонні рушники

Фото Delish

43. Постільна білизна "Central Perk"

Фото Ociostock

44. Пазл улюбленого фрагмента з ситкома

Фото Amazon

45. Гра "Вгадай хто" за мотивами серіалу

Фото Cerdt

46. Книжка-розмальовка

Фото Delish

47. Пристрій для виготовлення пончиків

Фото Delish

48. Шкарпетки з улюбленими написами

Фото Zingpopculture

49. Блокнот для усіх записів

Фото Digiprintshop

50. Постери, які були елементом інтер'єру в серіалі

Фото Bigl.ua

Обравши відповідний подарунок, ви можете його красиво запакувати. Для цього радимо використати обгортковий папір, який підкреслить змістовність подарунку.

Фото Delish