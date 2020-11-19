Що подарувати фанатам серіалу "Друзі": 50 крутих ідей з фото
Коли ми розповідаємо про улюблені серіали – ми розповідаємо про частинку себе. Це зрозуміло, адже, як правило, ці шедеври кінематографу ми готові переглядати вічно: нам подобається сюжет, персонажі, режисура тощо. Існують так звані культові серіали, про які знає практично кожен. До такого шедевру належить і серіал "Друзі".
У вас уже з'явилася усмішка на обличчі? Чи, можливо, в голові прозвучала знайома пісня "I'll be there for you"?
Так, так "Друзі" – це той серіал, який у будь-якому віці, у будь-який час, незалежно від вашого місцеперебування зможе виправити поганий день. Для цього варто лише натиснути "Play".
Серія зовсім не важлива, адже усі вони однаково класні, цікаві та смішні. Для усіх інших випадків є круті подарунки по улюбленому серіалу, які взагалі творять чудеса.
Тепер ви не будете хвилюватися про те, що подарувати друзям та рідним, які теж обожнюють цей ситком. Адже Ідеї 24 зробили для вас добірку крутих та оригінальних подарунків усім фантам серіалу "Друзі".
1. Одяг з культовими фразами персонажів
2. План поверху, де проживали улюблені персонажі серіалу
Такий подарунок буде більш стильним, якщо його оформити у красиву оригінальну рамку.
Фото Amazon
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3. Конструктор кав'ярні з усіма головними персонажами
Фото Amazon
4. Ароматна кава середнього обсмаження
Уявіть, як класно пити таку смачну каву і переглядати улюблені серії.
Фото Amazon
5. Листівка з цікавими написами
Її ви можете придбати або виготовити самостійно.
Фото Buzzfeed
6. Чашка з улюбленими написами чи зображеннями культових речей
7. Візитниця або картхолдер
Фото Origoska
8. Набір об'ємних наклейок
Фото Amazon
9. Речі з таким самим принтом, як і в персонажів
Фото Buzzfeed
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10. Фоторамка у вигляді орнаменту, який був у Моніки на дверях
Фото Firebox
11. Тканинний мішечок для обіду
Фото Boxlunch
12. Худі або інший одяг із зображенням персонажів або написом "Friends"
13. Календар на 2021 із зображенням топових кадрів
Фото Store
14. М'яка іграшка, яка буде нагадувати Марселя
Фото Amazon
15. Плакат на стіну
У чорно-білому варіанті виглядатиме стильно та гармонійно.
Фото Urbanoutfitters
16. Набір олівців з оригінальними "кольорами"
Фото Amazon
17. Полотняна картина із зображенням дивану та фонтану
Фото Amazon
18. Власне сам диван із заставки "Друзів"
Фото Pinterest
19. Аромасвічки у баночках із наклейкою "Central Perk"
Фото Amazon
20. Склянка з улюбленими висловами
Фото Pinterest
21. Килимок, який потрібно покласти біля вхідних дверей
Фото Justfreelearn
22. Плакат із культовими фразами із серіалу
Фото Amazon
23. Силіконовий чохол на телефон з дверним вічком та рамкою, як у Моніки
Фото Amazon
24. Брошка у вигляді касети з написом "I'll be there for you"?
Фото Justfreelearn
25. Гра-вікторина для найкращих знавців серіалу
У наборі 100 карток. Кожен гравець по черзі дістає картку і відповідає на зазначене запитання. Виграє той, хто дав більшу кількість правильних відповідей.
Фото Amazon
26. Оригінальні наклейки з прикольними фразами персонажів
Хіба не вдала картинка для вашого робочого ноутбука? / Фото Justfreelearn
27. Брелок у вигляді рамки дверей Моніки
Фото Amazon
28. Брелок "You're my lobster!" або інші
Фото Aliexpress
29. Чохол для телефона з написами "Friends", улюбленими фразами або зображеннями персонажів
30. Браслет з гравіюванням "You're my lobster"
Фото Еgiftcardz
31. Набір звичайних олівців з топовими фразами із серіалів
Фото Bestlifeonline
32. Оригінальні попсокети
Фото Bestlifeonline
33. Настінний годинник із зображенням Роса у костюмі броненосця
Фото Bestlifeonline
34. Костюм кролика, який був у Чендлера
Фото Weheartit
35. М'які подушки з крилатими фразами або зображенням персонажів
Фото Pinterest
36. Брошки у вигляді зображень персонажів серіалу
Фото Pinterest
37. Пляшка для води
Фото Aliexpress
38. Термос або термочашка
Фото Amazon
39. Екоторбинка або сумка-шопер з відповідними написами чи зображеннями
40. Картина улюблених фрагментів у стилі попарт
Фото Bestlifeonline
41. Фартух для тих, хто любить готувати так, як Моніка
42. Кухонні рушники
Фото Delish
43. Постільна білизна "Central Perk"
Фото Ociostock
44. Пазл улюбленого фрагмента з ситкома
Фото Amazon
45. Гра "Вгадай хто" за мотивами серіалу
Фото Cerdt
46. Книжка-розмальовка
Фото Delish
47. Пристрій для виготовлення пончиків
Фото Delish
48. Шкарпетки з улюбленими написами
Фото Zingpopculture
49. Блокнот для усіх записів
Фото Digiprintshop
50. Постери, які були елементом інтер'єру в серіалі
Фото Bigl.ua
Обравши відповідний подарунок, ви можете його красиво запакувати. Для цього радимо використати обгортковий папір, який підкреслить змістовність подарунку.
Фото Delish
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