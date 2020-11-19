Что подарить фанатам сериала "Друзья": 50 крутых идей с фото
Когда мы рассказываем о любимых сериалах – мы рассказываем о частичке себя. Это понятно, ведь, как правило, эти шедевры кинематографа мы готовы пересматривать вечно: нам нравится сюжет, персонажи, режиссура и тому подобное. Существуют так называемые культовые сериалы, о которых знает практически каждый. К такому шедевру относится и сериал "Друзья".
У вас уже появилась улыбка на лице? А может, в голове прозвучала знакомая песня "I'll be there for you"?
Да, да "Друзья" – это тот сериал, который в любом возрасте, в любое время, независимо от вашего местонахождения сможет исправить плохой день. Для этого стоит лишь нажать "Play".
Серия совсем не важна, ведь все они одинаково классные, интересные и смешные. Для всех других случаев есть крутые подарки по любимому сериалу, которые вообще творят чудеса.
Теперь вы не будете волноваться о том, что подарить друзьям и родным, которые тоже любят этот ситком. Ведь Идеи 24 сделали для вас подборку крутых и оригинальных подарков всем фанатам сериала "Друзья".
1. Одежда с культовыми фразами персонажей
Фото Aliexpress
2. План этажа, где проживали любимые персонажи сериала
Такой подарок будет более стильным, если его оформить в красивую оригинальную рамку.
Фото Amazon
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3. Конструктор кафе со всеми главными персонажами
Фото Amazon
4. Ароматный кофе средней обжарки
Представьте, как здорово пить такой вкусный кофе и просматривать любимые серии.
Фото Amazon
5. Открытка с интересными надписями
Ее можно приобрести или изготовить самостоятельно.
Фото Buzzfeed
6. Чашка с любимыми надписями или изображениями культовых вещей
7. Визитница или картхолдер
Фото Origoska
8. Набор объемных наклеек
Фото Amazon
9. Вещи с таким же принтом, как и в персонажей
Фото Buzzfeed
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10. Фоторамка в виде орнамента, который был у Моники на дверях
Фото Firebox
11. Тканевый мешочек для обеда
Фото Boxlunch
12. Худи или другая одежда с изображением персонажей или надписью "Friends"
13. Календарь на 2021 с изображением топовых кадров
Фото Store
14. Мягкая игрушка, которая будет напоминать Марселя
Фото Amazon
15. Плакат на стену
В черно-белом варианте будет выглядеть стильно и гармонично.
Фото Urbanoutfitters
16. Набор карандашей с оригинальными "цветами"
Фото Amazon
17. Полотняная картина с изображением дивана и фонтана
Фото Amazon
18. Собственно сам диван с заставки "Друзей"
Фото Pinterest
19. Аромасвечи в баночках с наклейкой "Central Perk"
Фото Amazon
20. Стакан с любимыми высказываниями
Фото Pinterest
21. Коврик, который нужно положить у входной двери
Фото Justfreelearn
22. Плакат с культовыми фразами из сериала
Фото Amazon
23. Силиконовый чехол на телефон с дверным глазком и рамкjq, как у Моники
Фото Amazon
24. Брошь в виде кассеты с надписью "I'll be there for you"?
Фото Justfreelearn
25. Игра-викторина для лучших знатоков сериала
В наборе 100 карточек. Каждый игрок по очереди достает карточку и отвечает на указанное вопросы. Выигрывает тот, кто дал большее количество правильных ответов.
Фото Amazon
26. Оригинальные наклейки с прикольными фразами персонажей
Разве не удачная картинка для вашего рабочего ноутбука? / Фото Justfreelearn
27. Брелок в виде рамки дверей Моники
Фото Amazon
28. Брелок "You're my lobster" или другие
Фото Aliexpress
29. Чехол для телефона с надписями "Friends", любимыми фразами или изображениями персонажей
30. Браслет с надписью "You're my lobster"
Фото Еgiftcardz
31. Набор обычных карандашей с топовыми фразами из сериалов
Фото Bestlifeonline
32. Оригинальные попсокеты
Фото Bestlifeonline
33. Настенные часы с изображением Роса в костюме броненосца
Фото Bestlifeonline
34. Костюм кролика, который был в Чендлера
Фото Weheartit
35. Мягкие подушки с крылатыми фразами или изображением персонажей
Фото Pinterest
36. Броши в виде изображений персонажей сериала
Фото Pinterest
37. Бутылка для воды
Фото Aliexpress
38. Термос или термокружка
Фото Amazon
39. Экоторбочка или сумка-шоппер с соответствующими надписями или изображениями
40. Картина любимых фрагментов в стиле поп-арт
Фото Bestlifeonline
41. Фартук для тех, кто любит готовить так, как Моника
42. Кухонные полотенца
Фото Delish
43. Постельное белье "Central Perk"
Фото Ociostock
44. Пазл любимого фрагмента с ситкома
Фото Amazon
45. Игра "Угадай кто" по мотивам сериала
Фото Cerdt
46. Книга-раскраска
Фото Delish
47. Устройство для изготовления пончиков
Фото Delish
48. Носки с любимыми надписями
Фото Zingpopculture
49. Блокнот для всех записей
Фото Digiprintshop
50. Плакаты, которые были элементом интерьера в сериале
Фото Bigl.ua
Выбрав подходящий подарок, вы можете его красиво запаковать. Для этого советуем использовать оберточную бумагу, которая подчеркнет уникальность подарка.
Фото Delish
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