Когда мы рассказываем о любимых сериалах – мы рассказываем о частичке себя. Это понятно, ведь, как правило, эти шедевры кинематографа мы готовы пересматривать вечно: нам нравится сюжет, персонажи, режиссура и тому подобное. Существуют так называемые культовые сериалы, о которых знает практически каждый. К такому шедевру относится и сериал "Друзья".

У вас уже появилась улыбка на лице? А может, в голове прозвучала знакомая песня "I'll be there for you"?

Да, да "Друзья" – это тот сериал, который в любом возрасте, в любое время, независимо от вашего местонахождения сможет исправить плохой день. Для этого стоит лишь нажать "Play".

Серия совсем не важна, ведь все они одинаково классные, интересные и смешные. Для всех других случаев есть крутые подарки по любимому сериалу, которые вообще творят чудеса.

Теперь вы не будете волноваться о том, что подарить друзьям и родным, которые тоже любят этот ситком. Ведь Идеи 24 сделали для вас подборку крутых и оригинальных подарков всем фанатам сериала "Друзья".

1. Одежда с культовыми фразами персонажей

Фото Aliexpress

2. План этажа, где проживали любимые персонажи сериала

Такой подарок будет более стильным, если его оформить в красивую оригинальную рамку.

Фото Amazon

3. Конструктор кафе со всеми главными персонажами

Фото Amazon

4. Ароматный кофе средней обжарки

Представьте, как здорово пить такой ​​вкусный кофе и просматривать любимые серии.

Фото Amazon

5. Открытка с интересными надписями

Ее можно приобрести или изготовить самостоятельно.

Фото Buzzfeed

6. Чашка с любимыми надписями или изображениями культовых вещей

Фото Amazon, Bigl

7. Визитница или картхолдер

Фото Origoska

8. Набор объемных наклеек

Фото Amazon

9. Вещи с таким же принтом, как и в персонажей

Фото Buzzfeed

10. Фоторамка в виде орнамента, который был у Моники на дверях

Фото Firebox

11. Тканевый мешочек для обеда

Фото Boxlunch

12. Худи или другая одежда с изображением персонажей или надписью "Friends"

Фото Shafa.ua

13. Календарь на 2021 с изображением топовых кадров

Фото Store

14. Мягкая игрушка, которая будет напоминать Марселя

Фото Amazon

15. Плакат на стену

В черно-белом варианте будет выглядеть стильно и гармонично.

Фото Urbanoutfitters

16. Набор карандашей с оригинальными "цветами"

Фото Amazon

17. Полотняная картина с изображением дивана и фонтана

Фото Amazon

18. Собственно сам диван с заставки "Друзей"

Фото Pinterest

19. Аромасвечи в баночках с наклейкой "Central Perk"

Фото Amazon

20. Стакан с любимыми высказываниями

Фото Pinterest

21. Коврик, который нужно положить у входной двери

Фото Justfreelearn

22. Плакат с культовыми фразами из сериала

Фото Amazon

23. Силиконовый чехол на телефон с дверным глазком и рамкjq, как у Моники

Фото Amazon

24. Брошь в виде кассеты с надписью "I'll be there for you"?

Фото Justfreelearn

25. Игра-викторина для лучших знатоков сериала

В наборе 100 карточек. Каждый игрок по очереди достает карточку и отвечает на указанное вопросы. Выигрывает тот, кто дал большее количество правильных ответов.

Фото Amazon

26. Оригинальные наклейки с прикольными фразами персонажей

Разве не удачная картинка для вашего рабочего ноутбука? / Фото Justfreelearn

27. Брелок в виде рамки дверей Моники

Фото Amazon

28. Брелок "You're my lobster" или другие

Фото Aliexpress

29. Чехол для телефона с надписями "Friends", любимыми фразами или изображениями персонажей

Фото Iok, Pinterest, Aliexpress

30. Браслет с надписью "You're my lobster"

Фото Еgiftcardz

31. Набор обычных карандашей с топовыми фразами из сериалов

Фото Bestlifeonline

32. Оригинальные попсокеты

Фото Bestlifeonline

33. Настенные часы с изображением Роса в костюме броненосца

Фото Bestlifeonline

34. Костюм кролика, который был в Чендлера

Фото Weheartit

35. Мягкие подушки с крылатыми фразами или изображением персонажей

Фото Pinterest

36. Броши в виде изображений персонажей сериала

Фото Pinterest

37. Бутылка для воды

Фото Aliexpress

38. Термос или термокружка

Фото Amazon

39. Экоторбочка или сумка-шоппер с соответствующими надписями или изображениями

Фото Crafta, Aliexpress

40. Картина любимых фрагментов в стиле поп-арт

Фото Bestlifeonline

41. Фартук для тех, кто любит готовить так, как Моника

Фото Redbubble

42. Кухонные полотенца

Фото Delish

43. Постельное белье "Central Perk"

Фото Ociostock

44. Пазл любимого фрагмента с ситкома

Фото Amazon

45. Игра "Угадай кто" по мотивам сериала

Фото Cerdt

46. ​​Книга-раскраска

Фото Delish

47. Устройство для изготовления пончиков

Фото Delish

48. Носки с любимыми надписями

Фото Zingpopculture

49. Блокнот для всех записей

Фото Digiprintshop

50. Плакаты, которые были элементом интерьера в сериале

Фото Bigl.ua

Выбрав подходящий подарок, вы можете его красиво запаковать. Для этого советуем использовать оберточную бумагу, которая подчеркнет уникальность подарка.​

Фото Delish