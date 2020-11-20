Идеи 24 собрали для вас подборку классных вещей, которые хотел бы получить на день рождения любой подросток.

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Какие гаджеты подарить подростку на день рождения

Самые ожидаемые подарки – это гаджеты или любые новинки техники. Если вы имеете финансовую возможность купить такой презент, будьте уверены, вы сможете завоевать расположение ребенка.

Ассортимент гаджетов такой большой, что вы точно сможете выбрать то, что нужно:

1. Bluetooth-наушники

2. Bluetooth-колонки

3. Смарт часы

4. Фитнес-брастет

5. VR-очки, то есть очки виртуальной реальности

Фото bfmtv

6. Новенький смартфон

7. Планшет

8. Велокомпьютер

Фото cyclingweekly

9. 3D принтер

10. Летучий или "бегающий" будильник

11. Гибкая клавиатура

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12. 3D-мышка для компьютера на палец

13. Интерактивный робот на радиоуправлении

14. Пылесос для клавиатуры

Фото aliexpress

15. Рюкзак со встроенными музыкальными колонками

16. Чашка с подогревом от USB-порта

Фото lcpshop

Подарки на день рождения в зависимости от хобби подростка

Выбирая подарок тинейджеру, стоит обращать внимание и на его увлечение. Это очень поможет в выборе презента.

Среди таких подарков:

17. Настольная игра

18. Туристический рюкзак

19. Обычный рюкзак-трансформер

20. Телескоп

21. Компьютерный руль или геймпад

Фото indianexpress

22. Велосипед

23. Квадрокоптер

24. Гироскутер

Фото balashover

25. Электроскейт

26. Палатка

27. Набор гантелей

Фото womenshealthmag

28. Аэрохоккей или настольный футбол

29. Микрофон для записи подкастов

30. Гитара или другие музыкальные инструменты

31. Пейнтбольное снаряжение

32. Игровая видеокарта

33. Гамак

34. Дартс

Фото dartsville

35. Боксерская груша

36. Ролики

37. Комиксы

38. Книги

39. Эспандер для рук

Фото freepik

40. PlayStation

Подарки для подросткового образа

Для того, чтобы помочь с созданием образа для подростка, вы можете подарить стильную одежду, обувь или классные аксессуары. Это, в частности:

41. Обычные качественные и стильные кроссовки

42. Брендовые солнцезащитные очки

43. USB-тапочки для ног с подогревом

Фото amazon

44. Bluetooth-шапка.

45. Пижама-кигуруми

Фото aliexpress

46. ​​LED- кроссовки

47. Стильный ремень

48. Молодежная одежда (худи или футболка) с надписями любимых брендов, фильмов, сериалов, музыкальных исполнителей

49. Яркие неоновые шнурки для обуви, которые ночью светятся

Для уюта и комфорта комнаты ребенка-подростка

Если вы хотите выбрать вещь, которая сделает комнату ребенка более комфортной и уютной, выбирайте подарки с определенной "изюминкой". Для примера:

50. Невидимая полка для книг

Фото dostavka

51. Оригинальный плед

Фото prikolis

52. Компьютерное кресло со встроенным ковриком для мышки

53. Необычное кресло-груша

54. Гамак для ног

Фото sffactory

55. Оригинальные тапочки

56. Маска для сна с надписями

57. Подушка в виде милой зверушки

Прикольные подарки

Если вы не относитесь к категории "занудные родители", купите своему ребенку прикольный или даже смешной подарок:

58. Гелевая муравьиная ферма

59. Маятник Ньютона

Фото thisiswhyimbroke

60. Аппарат для приготовления попкорна

61. Неокуб

62. Электронный светлячок в банке:

63. Магический шар

64. Песочные часы с мыльными пузырями

"Эмоциональные" подарки

Подростки, как и взрослые, могут оценить подарки, которые в первую очередь приносят море положительных эмоций. К таким могут относиться:

65. Билеты на футбольный матч

66. Сертификат на спа-процедуры

67. Поход на пейнтбол

Фото allevents

68. Сертификат на массаж

69. Поход на скалодром

70. Прыжки с парашютом в тандеме

71. Прогулка на квадроциклах

Фото bodo

72. Полет на воздушном шаре

73. VR-квест для двух

74. Прогулка на лошадях

75. Полет в аэротрубе

Фото bodo

76. Картинг

77. Посещение квест-комнаты

78. Запись сингла в студии

79. Мастер-класс визажа

Фото boombate

80. Экскурсия в Дом Хаски

Чем руководствоваться при выборе подарка: