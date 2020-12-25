Брат – це близька людина, яка завжди зможе допомогти та підтримати. В період новорічних свят ви маєте можливість віддячити йому за все, що він робив для вас впродовж 2020 року. Оберіть йому класний подарунок, від якого він буде в захваті.

Для того, щоб ви не витрачали багато часу на пошуки гідних товарів, Ідеї 24 склали для вас список універсальних подарунків, яким зрадіє чоловік будь-якого віку. Читайте також: Що‌ ‌подарувати‌ ‌сестрі‌ ‌на‌ ‌Миколая:‌ ‌50+‌ ‌універсальних‌ ‌подарунків‌ ‌ 1. Регульовані гантелі 2. Набір для попкорну 3. Електрична фритюрниця 4. Туристична подушка з капюшоном Фото newsfeed 5. Органайзер для кабелів та різних дрібних деталей 6. Футбольний чи баскетбольний м’яч 7. Набір інструментів для дому 8. Гіроскутер Фото klyovamama 9. Рибальські снасті 10. Туристичний набір 11. Безпровідний зарядний пристрій Фото allo 12. Термос або термочашка 13. Органайзер в холодильник для тримання пляшок Фото giftlab 14. Набір для гоління або догляду за бородою 15. Дерев'яні сонцезахисні окуляри ручної роботи 16. Метелик або краватка 17. Настільна гра 18. Водонепроникна Bluetooth колонка Фото g-store 19. Оригінальний одяг з нестандартними принтами 20. Елітний алкоголь 21. Сертифікат в улюблений магазин 22. "Розумний" годинник або фітнес-браслет Цікаво: Як не зганьбитися на Новий рік: 10 подарунків, які не варто дарувати рідним 23. Квиток на виступ улюбленого музичного виконавця 24. Ігрова приставка Фото akket 25. Безпровідні навушники 26. Мультитул 27. Кишеньковий проєктор 28. Автомобільні аксесуари 29. Багаторазова пляшка для напоїв 30. Літак на радіоуправлінні 31. Квадрокоптер, яким можна управляти жестами руки Фото rozetka 32. Кавоварка 33. Брендове взуття 34. Сендвічниця 35. Шампури з гравіюванням 36. Жорсткий диск 37. Боксерська груша 38. Настільний футбол Фото freepik 39. Оригінальний будильник (летючий або бігаючий) 40. Обгортка на паспорт 41. Оригінальна сумка чи рюкзак 42. Бананка 43. Ремінь Фото maskulina 44. Електронна книга 45. Скретч-карта 46. Пазли 47. Візитниця Фото livemaster 48. Велосипед 49. Туристичний рюкзак 50. Рюкзак трансформер 51. Колекційні іграшкові мініавтомобілі 52. Парфуми Фото dhgate 53. Склянки для віскі чи коньяку 54. Набір гострих соусів