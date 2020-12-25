Брат – это близкий человек, который всегда сможет помочь и поддержать. В период новогодних праздников вы можете отблагодарить его за все, что он делал для вас в течение 2020 года. Выберите ему классный подарок, от которого он будет в восторге.

Для того чтобы вы не тратили много времени на поиски достойных товаров, Идеи 24 составили для вас список универсальных подарков, которым обрадуется мужчина любого возраста. Читайте также: Что подарить сестре на Николая: 50+ универсальных подарков 1. Регулируемые гантели 2. Набор для попкорна 3. Электрическая фритюрница 4. Туристическая подушка с капюшоном Фото newsfeed 5. Органайзер для кабелей и различных мелких деталей 6. Футбольный или баскетбольный мяч 7. Набор инструментов для дома 8. Гироскутер Фото klyovamama 9. Рыболовные снасти 10. Туристический набор 11. Беспроводное зарядное устройство Фото allo 12. Термос или термокружка 13. Органайзер в холодильник для держания бутылок Фото giftlab 14. Набор для бритья или ухода за бородой 15. Деревянные солнцезащитные очки ручной работы 16. Бабочка или галстук 17. Настольная игра 18. Водонепроницаемая Bluetooth колонка Фото g-store 19. Оригинальная одежда с нестандартными принтами 20. Элитный алкоголь 21. Сертификат в любимый магазин 22. "Умные" часы или фитнес-браслет Интересно: Как не опозориться на Новый год: 10 подарков, которые не стоит дарить родным 23. Билет на выступление любимого музыкального исполнителя 24. Игровая приставка Фото akket 25. Беспроводные наушники 26. Мультитул 27. Карманный проектор 28. Автомобильные аксессуары 29. Многоразовая бутылка для напитков 30. Самолет на радиоуправлении 31. Квадрокоптер, которым можно управлять жестами руки Фото rozetka 32. Кофеварка 33. Брендовая обувь 34. Сэндвичница 35. Шампуры с гравировкой 36. Жесткий диск 37. Боксерская груша 38. Настольный футбол Фото freepik 39. Оригинальный будильник (летающий или бегающий) 40. Обертка на паспорт 41. Оригинальная сумка или рюкзак 42. Бананка 43. Ремень Фото maskulina 44. Электронная книга 45. Скретч-карта 46. ​​Пазлы 47. Визитница Фото livemaster 48. Велосипед 49. Туристический рюкзак 50. Рюкзак трансформер 51. Коллекционные игрушечные миниавтомобили 52. Духи Фото dhgate 53. Стаканы для виски или коньяка 54. Набор острых соусов