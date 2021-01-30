Що подарувати байкеру: 15 ідей з фото

20:13

Якщо у вашому колі спілкування є байкер, то ви точно неодноразово задумувалися про те, який подарунок йому обрати. Завжди хочеться купити щось оригінальне, нестандартне та "з характером". Такі подарунки, як правило, не купуються спонтанно, за декілька годин до вручення чи у звичайному магазині.