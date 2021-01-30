Що подарувати байкеру: 15 ідей з фото

Якщо у вашому колі спілкування є байкер, то ви точно неодноразово задумувалися про те, який подарунок йому обрати. Завжди хочеться купити щось оригінальне, нестандартне та "з характером". Такі подарунки, як правило, не купуються спонтанно, за декілька годин до вручення чи у звичайному магазині.
Джерело: 24 канал
Якщо ви хочете порадувати мотоцикліста, оберіть йому гідний подарунок. Який саме – дивіться у нашій добірці.
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