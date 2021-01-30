Если в вашем кругу общения есть байкер, то вы точно неоднократно задумывались о том, какой подарок ему выбрать. Всегда хочется купить что-то оригинальное, нестандартное и "с характером". Такие подарки, как правило, не покупаются спонтанно, за несколько часов до вручения или в обычном магазине.

Источник: 24 канал Если вы хотите порадовать мотоциклиста, выберите ему достойный подарок. Какой именно – смотрите в нашей подборке. Читайте также: Что подарить тем, кто любит пиво: 20 идей с фото 1. Рюкзак для мотоциклистов Фото vyborok 2. Оригинальная табличка на дверь Фото pinterest 3. Одежда для мотоциклистов (куртка, перчатки и т. д.) Фото cleanadvice 4. Мотозащитные элементы (наколенники, щитки, моточерепахи т. д.) Фото autospace 5. Чехол для мотоцикла Фото motodvk 6. Набор инструментов для мотоцикла Фото bmmoto 7. Система связи для шлемов Фото bmw-motorrad 8. Набор для ухода за мотоциклом Фото amazon Интересно: Что подарить любителям коктейлей: 15 оригинальных идей – фото 9. Креативные постеры Фото pinterest 10. Мотоаптечка Фото izi 11. Кофр (сумка) для мотоцикла Фото nikson61 12. Шлем Фото moto-wagen 13. Экшн-камера Фото action5 14. Ручные грелки Фото aliexpress 15. Держатель для телефона Фото voltacom