У святковій метушні ми насамперед думаємо про подарунки для рідних. Дехто обирає подарунки для рідних за кілька тижнів до Нового року, а дехто відкладає це до 30 грудня. Якщо ви досі не визначилися, що подарувати батькам – не панікуйте, адже ще маєте час підготувати гідний сюрприз.

Ідеї 24 вам у цьому допоможуть, адже зробили добірку універсальних подарунків для батьків на Новий рік 2021. Читайте також: 20 практичних подарунків, які точно знадобляться кожному Обираючи подарунок для батьків, беріть до уваги декілька факторів: вік батьків, захоплення батьків, ваш бюджет, їхні побажання. Універсальні подарунки для батьків 1. Кошик з фруктами, сиром чи ковбасними виробами 2. Масажна ванночка для ніг 3. Улюблені солодощі в подарунковій коробці Фото altapress 4. Шоколадний фонтан 5. Сирне фондю 6. Набір чаю елітних сортів Фото newtea 7. Термобілизна 8. Електрокамін 9. Кавоварка 10. Родовідне дерево або книга роду Фото crafta 11. Фотоальбом зі спогадами 12. Набір для пікніка 13. Гаманці з гравіюванням 14. Безпровідна колонка 15. Розбірний мангал Фото clutch 16. Капці з підігрівом або звичайні 17. Лавова лампа 18. Портрет батьків у стилі попарт 19. Флораріум або акваріум Фото oazis-plus 20. Аерогриль 21. Халати з написами Фото viphalat 22. Соляна лампа 23. Гойдалка (садова) 24. Ключниця чи інші "дрібнички" із зображенням символу 2021 року 25. Ялинкові прикраси з фотографіями Цікаво: Корисні подарунки на різдвяні свята: 15 наборів з вітаміном C – фото 26. Фотоплед 27. Обгортки на паспорт 28. Крісло-гойдалка Фото polostroy 29. Зволожувач повітря Ґаджети для батьків на Новий рік 30. Телефон 31. Безпровідні навушники Фото freepik 32. Колонка 33. Електронна книга 34. Смарт годинник або фітнес-браслет 35. Кишеньковий проєктор 36. Електронна фоторамка Фото priceok Техніка для дому 37. Посудомийна машинка 38. Робот-пилосос 39. Мультиварка 40. Тостер або сендвічниця Фото vash.market 41. Скороварка 42. "Розумний" електрочайник 43. Телевізор або домашній кінотеатр 44. Блендер 45. Кухонний комбайн "Емоційні" подарунки 46. Поїздка за кордон Фото freepik 47. Відпочинок в санаторії Фото turist 48. Квитки в театр чи кіно 49. Романтична вечеря в улюбленому ресторані 50. Кінна прогулянка 51. Масаж для двох 52. Відпочинок на гірськолижному курорті Фото oblgazeta Подарунки для тата на Новий рік 53. Елітний алкоголь 54. Навігатор або інші автомобільні аксесуари 55. Глобус-бар 56. Електробритва Фото freepik 57. Подарунки відповідно до хобі (спеціальні костюми, спінінг, компас тощо) 58. Парфуми 59. Набір садових інструментів Що подарувати мамі на Новий рік 60. Бокс із косметикою Фото besttoy 61. Піжама 62. Парфуми 63. Омріяний посуд 64. Подарунки відповідно до хобі (вишивальний чи в'язальний набір, швейна машинка, набори для випічки) 65. Плойка 66. Книги 67. Сертифікат на косметологічні процедури Фото myseldon 68. Оригінальне невелике дзеркало 69. Набір теплих аксесуарів (шарф, рукавички, шапка) 70. Ювелірні прикраси 71. Інтер'єрні аксесуари Фото lightinthebox