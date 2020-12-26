В праздничной суете мы прежде всего думаем о подарках для родных. Некоторые выбирают подарки для родных за несколько недель до Нового года, а некоторые откладывает это до 30 декабря. Если вы еще не определились, что подарить родителям – не паникуйте, ведь еще есть время подготовить достойный сюрприз.

Идеи 24 вам в этом помогут, ведь сделали подборку универсальных подарков для родителей на Новый год 2021. Читайте также: 20 практичных подарков, которые точно пригодятся каждому Выбирая подарок для родителей, принимайте во внимание несколько факторов: возраст родителей, интересы родителей, ваш бюджет, их пожелания. Универсальные подарки для родителей 1. Корзина с фруктами, сыром или колбасными изделиями 2. Массажная ванночка для ног 3. Любимые сладости в подарочной коробке Фото altapress 4. Шоколадный фонтан 5. Сырное фондю 6. Набор чая элитных сортов Фото newtea 7. Термобельё 8. Электрокамин 9. Кофеварка 10. Родословное дерево или книга рода Фото crafta 11. Фотоальбом с воспоминаниями 12. Набор для пикника 13. Кошельки с гравировкой 14. Беспроводная колонка 15. Разборный мангал Фото clutch 16. Тапочки с подогревом или обычные 17. Лавовая лампа 18. Портрет родителей в стиле поп-арт 19. Флорариум или аквариум Фото oazis-plus 20. Аэрогриль 21. Халаты с надписями Фото viphalat 22. Соляная лампа 23. Качель (садовая) 24. Ключница или другие "мелочи" с изображением символа 2021 25. Елочные украшения с фотографиями Интересно: Полезные подарки на рождественские праздники: 15 наборов с витамином C – фото 26. Фотоплед 27. Обложки на паспорт 28. Кресло-качалка Фото polostroy 29. Увлажнитель воздуха Гаджеты для родителей на Новый год 30. Телефон 31. Беспроводные наушники Фото freepik 32. Колонка 33. Электронная книга 34. Смарт часы или фитнес-браслет 35. Карманный проектор 36. Электронная фоторамка Фото priceok Техника для дома 37. Посудомоечная машина 38. Робот-пылесос 39. Мультиварка 40. Тостер или сэндвичница Фото vash.market 41. Скороварка 42. "Умный" электрочайник 43. Телевизор или домашний кинотеатр 44. Блендер 45. Кухонный комбайн "Эмоциональные" подарки 46. ​​Поездка за границу Фото freepik 47. Отдых в санаториях Фото turist 48. Билеты в театр или кино 49. Романтический ужин в любимом ресторане 50. Конная прогулка 51. Массаж для двоих 52. Отдых на горнолыжном курорте Фото oblgazeta Подарки для папы на Новый год 53. Элитный алкоголь 54. Навигатор или другие автомобильные аксессуары 55. Глобус-бар 56. Электробритва Фото freepik 57. Подарки в соответствии с хобби (специальные костюмы, спиннинг, компас и т. д.) 58. Духи 59. Набор садовых инструментов Что подарить маме на Новый год 60. Бокс с косметикой Фото besttoy 61. Пижама 62. Духи 63. Желанная посуда 64. Подарки в соответствии с хобби (вышивальный или вязальная набор, швейная машинка, наборы для выпечки) 65. Плойка 66. Книги 67. Сертификат на косметические процедуры Фото myseldon 68. Оригинальное небольшое зеркало 69. Набор теплых аксессуаров (шарф, перчатки, шапка) 70. Ювелирные украшения 71. Интерьерные аксессуары Фото lightinthebox