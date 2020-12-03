У кожного з нас різні потреби та фінансові можливості. Хтось хоче і може витрачати стільки, скільки заманеться, а хтось дбайливо зберігає кожну копійку для покупки товарів для забезпечення основних потреб.

Ідеї 24 радять вам вчитися фінансової грамотності, правильно розпоряджатися своїми грошима і не витрачати отриманий прибуток на речі, від яких відмовилися навіть багатії.

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Спонтанні покупки

Фінансово грамотні люди відмовляються від "емоційних" покупок. Тобто не купують речі, якщо цього не планували. Варто розуміти, що побачивши щось красиве, нам одразу здається, що воно нам необхідне. Але через деякий час емоції гаснуть і річ може виявитися зовсім не потрібною. А кошти уже витрачені.

Якщо ви купуєте речі, які вам не потрібні, вам незабаром доведеться продати речі, які вам потрібні, – зауважує інвестор-мільярдер Воррен Баффет.

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Недовготривалі речі

Відмовтеся від покупок речей, які вам не знадобляться через пів року. Останні новинки та бренди – це круто, але не практично. Навіть мільярдери не завжди мають найновіші версії телефонів чи інших ґаджетів.

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Оплата вчасно

Незалежно від того, який у вас дохід, завжди сплачуйте за всі послуги завчасно. По-перше, вам не доведеться платити пеню за протермінування. По-друге, невчасно оформлений платіж – це тягар або для бюджету, або для вас чи ваших родичів.

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Надто дешевий або надто дорогий одяг

У цьому випадку істина десь посередині. Адже дешевий одяг може бути виготовлений з неякісної тканини, яка іноді провокує алергічні реакції. Натомість не все те якісно, що дорого. Шукайте для себе "золоту" середину.

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Швидке збагачення

Це дуже ризикована система отримання додаткових коштів. Як правило, в таких випадках можна значно більше втратити, ніж отримати. Не думайте, що примарна віра в джекпот допоможе розв’язати всі поточні проблеми.

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