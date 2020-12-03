У каждого из нас разные потребности и финансовые возможности. Кто-то хочет и может тратить столько, сколько захочется, а кто-то бережно хранит каждую копейку для покупки товаров для обеспечения основных потребностей.

Идеи 24 советуют вам учиться финансовой грамотности, правильно распоряжаться своими деньгами и не тратить полученную прибыль на вещи, от которых отказались даже богачи.

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Спонтанные покупки

Финансово грамотные люди отказываются от «эмоциональных» покупок. То есть не покупают вещи, если этого не планировали. Стоит понимать, что увидев что-то красивое, нам сразу кажется, что оно нам необходимо. Но через некоторое время эмоции гаснут, и вещь может оказаться совсем ненужной. А деньги уже потрачены.

Если вы покупаете вещи, которые вам не нужны, вам вскоре придется продать вещи, которые вам нужны, – отмечает инвестор-миллиардер Уоррен Баффет.

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Недолговечные вещи

Откажитесь от покупок вещей, которые вам не понадобятся через полгода. Последние новинки и бренды – это круто, но не практично. Даже миллиардеры не всегда имеют новейшие версии телефонов или других гаджетов.

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Оплата вовремя

Независимо от того, какой у вас доход, всегда платите за все услуги заранее. Во-первых, вам не придется платить пеню за просрочку. Во-вторых, не вовремя оформленный платеж – это бремя или для бюджета, или для вас и ваших родственников.

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Слишком дешевая или слишком дорогая одежда

В этом случае истина где-то посередине. Ведь дешевая одежда может быть изготовлена из некачественной ткани, которая иногда провоцирует аллергические реакции. Но в то же время не все то качественно, что дорого. Ищите для себя "золотую" середину.

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Быстрое обогащение

Это очень рискованная система получения дополнительных средств. Как правило, в таких случаях можно гораздо больше потерять, чем получить. Не думайте, что призрачная вера в джекпот поможет решить все текущие проблемы.

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