Криза COVID-19 вплинула на бюджет практично кожної людини. Така ситуація дала зрозуміти, що фінансова грамотність та заощадження коштів – важливий нюанс у всіх сім'ях.

Ідеї 24 склали список фінансових звичок, завдяки яким ви зможете пережити важкі часи і навчитися правильно розпоряджатися своїми грошима.

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1. "Холодний" розрахунок

Для того, щоб правильно розпоряджатися фінансами, потрібно підраховувати витрати та прибутки. Найкраще це все записувати або користуватися онлайн-програмами. Виробивши звичку контролювати фінанси, ви зможете при необхідності поступово зменшувати витрати.

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2. "Екстрений" рахунок

У фінансово грамотної людини завжди повинні бути заощадження. Зберігайте кошти в будь-якому вигляді. Але якісь мінімальні суми на "чорний день" повинні бути.

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3. Покупка валюти

Якщо ви маєте гарний заробіток і хочете купувати валюту, то робіть це поступово, тобто не всю разом суму, а в декілька етапів.

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4. Заробляйте більше, ніж витрачаєте

Ваша прибуток завжди повинен перевищувати ваші витрати. Якщо це не так, можливо, вам потрібно знайти додатковий заробіток або змінити роботу?

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5. Покупки

Якщо йдете в магазин спонтанно, візьміть із собою суто потрібну суму коштів. Так ви зменшите витрати. Якщо віддаєте перевагу кредитним карткам, обов'язково встановіть ліміт на щоденні витрати. Це допоможе вам уникнути необдуманих покупок.

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6. Звіт

Навчіться щотижнево робити власний фінансовий звіт. У ньому обов'язково порівнюйте прибутки та витрати. Не забудьте перевірити всі квитанції та чеки.

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7. Теорія

Читайте спеціальну літературу. Ставайте фінансово грамотними. Якщо книги – це не ваше, знайдіть спеціальні групи в соцмережах чи на інших ресурсах. Розпочати можете з переглядів мотиваційних фільмів.

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8. План харчування

Велика частина фінансів витрачається на продукти, тому обов'язково складайте хоча б приблизне меню на тиждень. Так вам не доведеться купувати продукти, які в результаті доведеться викинути.

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9. Подарункові витрати

Подарунки – це не лише практичні речі. Це емоції, це позитив і гарний настрій мінімум на увесь день. Якщо ви любите робити приємно знайомим – купуйте подарунки заздалегідь. Особливо напередодні новорічних свят. Так ви уникнете значної переплати або покупки необдуманих речей.

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10. Оплата комунальних послуг

Сплачуйте за всі комунальні послуги вчасно, а по можливості навіть наперед. Завдяки цьому ви уникнете нарахування пені.

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