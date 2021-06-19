Ідеї24 розповідають про головні тонкощі весільного етикету.

Рекомендуємо Незабутня літня вечірка вдома: 10 порад, як організувати

Дайте відповідь на запрошення якнайшвидше

Чисельність персоналу, кількість місць, послуг та страв залежать від вас. Тож якщо не зможете бути на святкуванні – попередьте про це завчасно. Однак бувають непередбачувані обставини. У такому випадку не телефонуйте нареченим. Натомість радимо надіслати електронного листа з вибаченнями.

Відправте подарунок, навіть якщо не відвідаєте святкування

Заведено відправляти подарунок щасливій парі, навіть якщо ви не були на весіллі. Це може бути навіть звичайна вітальна листівка зі щирими побажаннями.

Варто дотримувати дрес-коду / Фото Unsplash

Дотримуйтесь дрес-коду

Часто наречені на запрошеннях вказують дрес-код їхнього свята. Рекомендуємо дотримуватись зазначених кольорів або тематик. Коли ви не впевнені, чи правильно зрозуміли написане, зателефонуйте нареченим та уточніть, що саме варто одягнути. Якщо ви прийдете без належного вбрання – це може образити молодят чи навіть зіпсувати свято.

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Не приводьте зайвих людей

Якщо у вашому запрошенні не вказано ім’я ще однієї людини або немає позначки "+ гість" – не варто приводити із собою ще когось. Пам’ятайте, що вартість кожного місця, як правило, висока, тому несподівані гості – це дуже неввічливою.

Не запізнюйтесь



Спізнюватись на церемонію не варто / Фото Unsplash

Час, зазначений у запрошенні, – це час початку церемонії, а не прибуття гостей. Якщо в листівці написано, що весілля розпочнеться о 17 годині, обов’язково приїдьте туди раніше, щоб знайти своє місце та встигнути поспілкуватися з іншими гостями. Люди, які запізнюються, ризикують перервати процес церемонії, привернувши до себе зайву увагу.

Спілкуйтеся з гостями

Хоча вас можуть посадити за певним столом, це не означає, що варто обмежувати своє коло спілкування лише тими, хто поруч. Спілкуйтесь з іншими гостями упродовж вечора.

Цікаво знати Що подарувати, якщо зовсім немає грошей: креативні ідеї

Не зловживайте алкоголем



Вживайте алкоголь в міру / Фото Unsplash

Хоча весілля – це час для святкування, ніхто точно не оцінить п’яного гостя. Якщо ви плануєте вживати алкоголь, переконайтеся, що зможете добратись додому. Вживайте алкоголь в міру.

Не намагайтесь бути зіркою

Часто трапляються ситуації, коли гість намагається привернути до себе багато уваги відвертим вбранням чи поведінкою. Але весілля – це, у першу чергу, свято наречених, і вони мають бути головними дійовими особами в цей день. Саме молодята витратили місяці на планування цієї події, тож не крадіть у них можливості насолодитись нею сповна.

Несподівані тости

Не виголошуйте тост або промову, якщо вас про це не просили. Не потрібно вихоплювати мікрофон на весільному прийомі. Такі неочікувані моменти – це жах для пари. Натомість можете написати молодятам лист зі щирими побажаннями.

Не вдягайте біле



Не варто вдягати білу сукню, якщо ви гостя, а не наречена / Фото Unsplash

Не варто вдягати біле, якщо цього кольору немає у списку кольорів дрес-коду. Він належить лише нареченій, адже вся увага цього дня має бути прикута саме до неї. Конкурувати з нареченою за увагу присутніх – неприпустимо. Винятком є білосніжні чоловічі сорочки, що підкреслюють урочистість моменту.