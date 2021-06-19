Идеи24 рассказывают о тонкостях свадебного этикета.

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Дайте ответ на приглашение как можно быстрее

Численность персонала, количество мест, услуг и блюд зависят от вас. Поэтому если вы не сможете быть на праздновании – предупредите об этом заранее. Однако бывают непредвиденные обстоятельства. В таком случае лучше не звоните молодоженам . С оветуем отправить сообщение с извинениями.

Отправьте подарок, даже если вас не будет на праздновании

Принято отправлять подарок счастливой паре, даже если вы не были на свадьбе. Это может быть даже обычная поздравительная открытка с искренними пожеланиями.



Следует соблюдать дресс-код / Фото Unsplash

Следуйте дресс-коду

Часто невесты на приглашениях указывают дресс-код их праздника. Рекомендуем придерживаться указанных цветов или тематик. Если вы не уверены, правильно ли поняли написанное, позвоните и уточните, что именно стоит одеть . Если вы придете без надлежащего наряда – это может оскорбить молодоженов или даже испортить праздник.

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Не приводите лишних людей

Если в вашем приглашении не указано имя еще одного человека или нет пометки "+ гость" – не стоит приводить с собой еще кого-то. Помните, что стоимость каждого места, как правило, высока, поэтому неожиданные гости – это очень невежливо.

Не опаздывайте



Опаздывать на церемонию не стоит / Фото Unsplash

Время, указанное в приглашении – это время начала церемонии, а не прибытия гостей. Если написано, что свадьба начнется в 17 часов, обязательно приезжайте туда заранее, чтобы найти свое место и успеть пообщаться с другими гостями. Люди, которые опаздывают, рискуют прервать процесс церемонии, привлекая к себе излишнее внимание.

Общайтесь с гостями

Хотя вас могут посадить за определенным столом, это не значит, что стоит ограничивать свой круг общения только теми, кто рядом. Общайтесь с другими гостями в течение вечера.

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Не злоупотребляйте алкоголем



Употребляйте алкоголь в меру / Фото Unsplash

Хотя свадьба – это время для празднования, никто точно не оценит пьяного гостя. Если вы планируете употреблять алкоголь, убедитесь, что сможете добраться домой. Употребляйте алкоголь в меру.

Не пытайтесь быть звездой

Нередкие ситуации, когда гость пытается привлечь к себе много внимания откровенным нарядом или поведением. Но свадьба – это, в первую очередь, праздник невесты и жениха , и они должны быть главными действующими лицами в этот день. Именно молодые потратили месяцы на планирование этого события, поэтому не воруйте у них возможности насладиться им сполна.

Неожиданные тосты

Не произносите тост или речь, если вас об этом не просили. Не нужно выхватывать микрофон на свадебном приеме. Такие неожиданные моменты – это ужас для пары. Зато можете написать молодоженам письмо с искренними пожеланиями.

Не надевайте белое



Не надевайте белое платье, если вы гостья, а не невеста / Фото Unsplash