Ось кілька подарунків, які не коштуватимуть вам ані копійки, а оцінені будуть вельми високо. Запевняємо вас!

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1. Стриптиз

Один з безкоштовних подарунків для дуже близької людини – стриптиз. Відповідна музика і нескладний набір пластичних рухів – ось і всі інвестиції.

Стриптиз
Фото eledia

2. Масаж

Масаж люблять всі. Але звичайно, такий подарунок кожному зустрічному не подаруєш, але близькій у всіх сенсах слова людині можна подарувати.

Масаж
Фото eledia

3. Сертифікат

Сертифікат на виконання будь-якого бажання – весела альтернатива звичайному сертифікату. Якщо ви, звісно, готові виконати будь-яке його / її бажання.

Сертифікат
Фото pinterest

4. Випічка

Склянка борошна, кілька яєць, цукор і спеції – копійчані продукти, з яких можна приготувати гору імбирного печива. Чим не подарунок? Випічку люблять усі.

Випічка
Фото pinterest

5. Побажання

Банку із зізнаннями чи побажаннями – наступний варіант безкоштовних подарунків. Крім банки, листка паперу і ручки, нічого не знадобиться.

Побажання
Фото pinterest

6. Спогади

Складіть в коробку фотографії, перев'яжіть атласною стрічкою і подаруйте. Крім фотографій, туди можна скласти інші пам'ятні речі.

Спогади
Фото pinterest

7. Ананас

У будь-якій незрозумілій ситуації даруйте фрукти. Серед таких варіантів найкраще підходить ананас. Витрати на його купівлю, як правило, невеликі.

Ананас
Фото fruit

8. Пікнік

Візьміть кілька бутербродів, пляшку вина і зведіть друга або подругу на пікнік. Пора року і погода не мають значення. Завжди можна одягнутися тепліше, або взяти із собою парасольку.

Пікнік
Фото pinterest

9. Корисне, але непотрібне

Можна подарувати щось непотрібне вам, але потрібне комусь. Подрузі – плаття, яке висить у вас шафі, але не носиться. Другу – абонемент у фітнес зал, який припадає пилом на полиці. Такі речі є у кожного, і якщо пошкребти по засіках, можна знайти багато корисних і, головне, приємних подарунків.

Непотрібні речі
Фото molbert