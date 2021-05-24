Ось кілька подарунків, які не коштуватимуть вам ані копійки, а оцінені будуть вельми високо. Запевняємо вас!
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1. Стриптиз
Один з безкоштовних подарунків для дуже близької людини – стриптиз. Відповідна музика і нескладний набір пластичних рухів – ось і всі інвестиції.
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2. Масаж
Масаж люблять всі. Але звичайно, такий подарунок кожному зустрічному не подаруєш, але близькій у всіх сенсах слова людині можна подарувати.
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3. Сертифікат
Сертифікат на виконання будь-якого бажання – весела альтернатива звичайному сертифікату. Якщо ви, звісно, готові виконати будь-яке його / її бажання.
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4. Випічка
Склянка борошна, кілька яєць, цукор і спеції – копійчані продукти, з яких можна приготувати гору імбирного печива. Чим не подарунок? Випічку люблять усі.
Фото pinterest
5. Побажання
Банку із зізнаннями чи побажаннями – наступний варіант безкоштовних подарунків. Крім банки, листка паперу і ручки, нічого не знадобиться.
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6. Спогади
Складіть в коробку фотографії, перев'яжіть атласною стрічкою і подаруйте. Крім фотографій, туди можна скласти інші пам'ятні речі.
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7. Ананас
У будь-якій незрозумілій ситуації даруйте фрукти. Серед таких варіантів найкраще підходить ананас. Витрати на його купівлю, як правило, невеликі.
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8. Пікнік
Візьміть кілька бутербродів, пляшку вина і зведіть друга або подругу на пікнік. Пора року і погода не мають значення. Завжди можна одягнутися тепліше, або взяти із собою парасольку.
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9. Корисне, але непотрібне
Можна подарувати щось непотрібне вам, але потрібне комусь. Подрузі – плаття, яке висить у вас шафі, але не носиться. Другу – абонемент у фітнес зал, який припадає пилом на полиці. Такі речі є у кожного, і якщо пошкребти по засіках, можна знайти багато корисних і, головне, приємних подарунків.
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