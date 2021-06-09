Ось кілька порад і рекомендацій з організації неймовірно веселого і стильного вечора. Отож, поїхали…

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Підготуйте внутрішній дворик

Блискуча вечірка починається з яскравого відкритого майданчика. Прийшов час почати готувати своє патіо.



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Кожному своє місце

Іменні картки додадуть посиденькам з друзями ноту світськості. Існує безліч варіантів, як і з чого зробити посадкові картки. Одне з рішень – прикріпити їх до фруктів, наприклад, яблук.



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Замість скатертини

Скатертина – минуле століття. Разом з тим, накритий чимось столик виглядає веселіше і захищений від пошкоджень. Чим-небудь – це може бути обгортковий папір чи газета.



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Барне місце

Для реалізації цієї ідеї може згодитися візок, прасувальна дошка або будь-яка інша горизонтальна площина. Розставте на площині алкогольні та інші напої, сиропи, блюдця з лаймом і гілочками м'яти, склянки.



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Охолодження вина

Для охолодження вина підготуйте лід – заморозьте виноградинки. Вони не зіпсують смак напою, як це робить звичайний лід, танучи, перетворюючись на воду і розбавляючи смак.



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Забудь про справи, збери друзів та наповни чарки улюбленою Zubrowka. Гарний настрій вам гарантований.

Лід для кока-коли

Для кока-коли з аналогічної причини (щоб не розбавляти смак водою) заморозьте в формочках для льоду саму ж колу. І відчуйте яскравий і насичений смак улюбленого напою.



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Канапе з фруктів

З фруктів і ягід можна спорудити веселі канапе – яскраві, смачні, свіжі.



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Салат в ананасі

Фруктовий салат можна подати у звичайній салатниці, але значно ефектніше – в ананасі. Інгредієнти для салату – на смак.



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Полуниця з вершками

Літня вечірка – той самий момент, коли варто побалувати себе десертом полуниці з вершками. Розкладіть полуницю по вазах і прикрасьте збитими вершками. Готово!



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Замість морозива

Альтернативою морозиву будуть банани в шоколаді. Очистьте банани та накладіть їх на дерев'яні палички. Покрийте за допомогою силіконової кисті розтопленим шоколадом. Посипте стружкою, горіхами або іншими кондитерськими виробами. Викладіть на пергамент і заморозьте.



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Безпечна романтика

Подбайте про освітлення – безпечні свічки, адже всі напевно будуть напідпитку. Візьміть невеликі баночки, насипте в них крупу, поставте всередину свічки. Насолоджуйтесь душевним спілкуванням без ризиків.



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