Вибір подарунка для дитини – це складний процес, адже хочеться обрати щось класне, але водночас корисне. Тому, обираючи подарунок, батьки завжди відштовхуються від власних бажань, бо впевнені, що вони точно знають краще, що хоче їхнє чадо.

Ідеї 24 радять батькам добре подумати та перш ніж купувати подарунок, уявити, чи були б вони раді такому сюрпризу, будучи на місці дитини.

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Рейтинг антиподарунків дітям на День святого Миколая

1. Одяг

Ніколи не даруйте дітям одяг, який би ви все одно купили б, незалежно від свята. Шкарпетки, костюми, колготи – це все в минулому. Не поєднуйте корисне з приємним у виборі подарунку.

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2. Небажані подарунки

Не даруйте те, про що ніколи не було мови. Наприклад, ви ніколи не купували конструктор "LEGO", але дитина мала змогу погратися ним з друзями. Якщо після цього вона жодного разу не обмовилася про те, яка це класна річ – такий подарунок не для неї. Діти щирі у своїх бажаннях. Вони не соромляться просити те, що хочуть по-справжньому.

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3. Золоті прикраси

Дітям до 15 років краще не дарувати ювелірні прикраси. Не всі це оцінять, а малюки взагалі можуть їх загубити. Якщо обираєте вартісний подарунок, то придбайте той, який хоче дитина, а не той, який ви вважаєте корисним. Наприклад, смартфон, приставку, навушники тощо.

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4. Книги

Не всі діти люблять читати, тому такий подарунок може роздратувати та засмутити, а не викликати позитивні емоції. Навіть шалені книголюби не завжди хотіли б отримати книгу в подарунок. Тому обов'язково подумайте, чи варто такий сюрприз готувати для вашої дитини.

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5. Сезонні подарунки

Не варто дарувати подарунки, які не відповідають сезону. Нелогічно купувати, скажімо, велосипед чи електросамокат. Це лише "дражнитиме" дитину, адже вона не матиме змоги використати отриманий подарунок.

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6. Іграшки не за віком

Мабуть, не дуже приємно отримувати подарунки, з яких "виріс". Тому подумайте, чи буде вашій дитині цікаво бавитися тою чи іншою іграшкою.

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7. Іграшки сумнівної якості

Не купуйте товари, в якості яких ви не впевнені. Це може погано позначитися на здоров'ї дитини. Також якщо іграшка не якісна, вона швидко зламається, а це засмутить дитину.

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8. Гроші

Досить часто батьки вважають, що подарувати гроші – це нормально. Але не в будь-якому віці це доречно, адже не всі діти вміють розпоряджатися грошима. Тому, ймовірно, отриманий грошовий подарунок буде витрачено на придбання солодощів чи інших улюблених смаколиків.

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9. Подарунки на майбутнє

Тобто це стосується тих товарів, які наразі використати не можна, але вони точно згодяться в майбутньому. Такий сюрприз дитину засмутить, адже вона хоче класний подарунок тут і зараз.

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10. Непотрібні дрібнички

Не варто дарувати те, що дитина не буде використовувати. Наприклад, рамка для фото, картини на стіну, фотоальбом тощо.

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