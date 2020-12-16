Выбор подарка для ребенка – это сложный процесс, ведь хочется выбрать что-то классное, но одновременно полезное. Поэтому, выбирая подарок, родители всегда отталкиваются от собственных желаний, потому что уверены, что они точно знают лучше, что хочет их чадо.

Идеи 24 советуют родителям хорошо подумать и прежде чем покупать подарок, представить, были бы они рады такому сюрпризу, будучи на месте ребенка.

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Рейтинг антиподарков детям на День святого Николая

1. Одежда

Никогда не дарите детям одежду, которую бы вы все равно купили, независимо от праздника. Носки, костюмы, колготы – это все в прошлом. Не объединяйте полезное с приятным в выборе подарка.

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2. Нежелательные подарки

Не дарите то, о чем никогда не было речи. Например, вы никогда не покупали конструктор "LEGO", но ребенок имел возможность поиграть им с друзьями. Если после этого он ни разу не обмолвился о том, какая это классная вещь – такой подарок не для него. Дети искренние в своих желаниях. Они не стесняются просить то, что хотят по-настоящему.

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3. Золотые украшения

Детям до 15 лет лучше не дарить ювелирные украшения. Не все это оценят, а дети вообще могут их потерять. Если выбираете стоящий подарок, то приобретите тот, который хочет ребенок, а не тот, который вы считаете полезным. Например, смартфон, приставку, наушники и тому подобное.

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4. Книги

Не все дети любят читать, поэтому такой подарок может разозлить и огорчить, а не вызвать положительные эмоции. Даже ярые любители книг не всегда хотели бы получить такой подарок. Поэтому обязательно подумайте, стоит ли такой сюрприз готовить для вашего ребенка.

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5. Сезонные подарки

Не стоит дарить подарки, не соответствующие сезону. Нелогично покупать, скажем, велосипед или электросамокат. Это только будет "дразнить" ребенка, ведь он не сможет использовать полученный подарок.

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6. Игрушки не по возрасту

Видимо, не очень приятно получать подарки, из которых "вырос". Поэтому подумайте, будет ли вашему ребенку интересно играть той или иной игрушкой.

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7. Игрушки сомнительного качества

Не покупайте товары, в качестве которых вы не уверены. Это может плохо сказаться на здоровье ребенка. Также если игрушка не качественная, она быстро сломается, а это огорчит ребенка.

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8. Деньги

Довольно часто родители считают, что подарить деньги – это нормально. Но не в любом возрасте это уместно, ведь не все дети умеют распоряжаться деньгами. Поэтому, вероятно, полученный денежный подарок будет потрачено на приобретение сладостей или других любимых лакомств.

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9. Подарки на будущее

То есть это касается тех товаров, которые сейчас использовать нельзя, но они точно пригодятся в будущем. Такой сюрприз ребенка расстроит, ведь он хочет классный подарок здесь и сейчас.

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10. Ненужные мелочи

Не стоит дарить то, что ребенок не будет использовать. Например, рамка для фото, картины на стену, фотоальбом и тому подобное.

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