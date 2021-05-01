Щоб не зіпсувати свято собі та оточуючим і наступного дня після посиденьок за багатим столом та з міцними напоями добре почуватися – запам'ятайте, з якими продуктами не можна змішувати алкоголь.

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Газовані напої

Майже всі газовані напої містять великий вміст цукру. У поєднанні з алкоголем печінка кожної людини отримує величезне навантаження. Через це можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям. Однак газовані напої здатні злегка сповільнювати процес сп'яніння. Але чи варто так ризикувати здоров’ям заради задоволення дрібної забаганки?!

Під час вживання алкоголю відмовтеся від газованих напоїв / Фото Gradusinfo

Антибіотики

Якщо вам потрібно пропити курс антибіотиків, то краще в ці дні відмовитися від будь-якого алкоголю. Він здатний послабити ефект ліків, а це негативно позначиться на здоров'ї.

Не варто вживати алкоголь під час прийому антибіотиків / Фото 4tololo

Енергетичні напої

Практично всі енергетики містять кофеїн, який стимулює нервову систему. Разом з тим алкоголь навпаки – пригнічує її. У результаті, випиваючи енергетики та алкоголь, людині здається, що вона ще не п'яна, тому сміливо може збільшувати "свою дозу". У результаті це призводить до проблем з печінкою та серйозної алкогольної інтоксикації.

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Солодощі

Як правило, усі десерти подають до столу наприкінці святкувань. Здебільшого усі гості до цього моменту випили достатню кількість алкоголю. Для того, щоб спиртне не мало токсичного ефекту, алкоголь повинен "розщепитися", а солодкі продукти сповільнюють це явище. Як результат – отруєння.

Мариновані овочі

Солоні огірки та помідори – це класична закуска будь-якого застілля. Але якщо ви вживаєте алкоголь, радимо відмовитися від такої їжі. Адже вона містить оцет, який сповільнює "розщеплення" алкоголю в шлунку. А це збільшує його токсичність для організму.

Солені овочі – погана закуска до алкоголю / Фото Freepik