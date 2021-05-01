Чтобы не испортить праздник себе и окружающим и на следующий день после посиделок с возлияниями хорошо себя чувствовать – запомните, с какими продуктами нельзя смешивать алкогольные напитки.

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Газированные напитки

Почти все газированные напитки содержат большое количество сахара. В сочетании с алкоголем печень каждого человека получает огромную нагрузку. Из-за этого могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Однако газированные напитки способны слегка замедлять процесс опьянения. Но стоит ли так рисковать здоровьем ради удовольствия мелкой прихоти?!

Во время употребления алкоголя откажитесь от газированных напитков / Фото Gradusinfo

Антибиотики

Если вам нужно пропить курс антибиотиков, то лучше в эти дни отказаться от любого алкоголя. Он способен ослабить эффект лекарств, а это негативно скажется на здоровье.

Не стоит употреблять алкоголь во время приема антибиотиков / Фото 4tololo

Энергетические напитки

Практически все энергетики содержат кофеин, который стимулирует нервную систему. Вместе с тем алкоголь наоборот – подавляет ее. В результате выпивая энергетики и алкоголь, человеку кажется, что он еще не пьян, поэтому смело может увеличивать "свою дозу". В результате это приводит к проблемам с печенью и серьезной алкогольной интоксикации.

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Сладости

Как правило, все десерты подают к столу в конце торжеств. В основном все гости к этому моменту выпили достаточное количество алкоголя. Для того чтобы спиртное не имело токсического эффекта, алкоголь должен "расщепиться", а сладкие продукты замедляют это явление. Как результат – отравление.

Маринованные овощи

Соленые огурцы и помидоры – это классическая закуска любого застолья. Но если вы употребляете алкоголь, советуем отказаться от такой пищи. Ведь она содержит уксус, который замедляет "расщепление" алкоголя в желудке. А это увеличивает его токсичность для организма.

Соленые овощи – плохая закуска к алкоголю / Фото Freepik