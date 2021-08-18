І не змушуйте себе голодувати у вечірній час – просто обирайте правильні продукти. 6 корисних варіантів для вечері назвала експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічних супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Що можна їсти на вечерю

Свіжі та тушковані овочі. Це легкий і простий варіант вечері. Вся річ у тому, що овочі перетравлюються за 30 – 40 хвилин і не створюють тяжкості у шлунку.

Це легкий і простий варіант вечері. Вся річ у тому, що овочі перетравлюються за 30 – 40 хвилин і не створюють тяжкості у шлунку. Кисломолочні продукти. Вони містять білок, симбіотичні бактерії та швидко засвоюються. Це позитивно позначиться на роботі шлунково-кишкового тракту.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Яйця. Візьміть варені білки та жовток від одного яйця, додайте селеру та інші овочі. Ви отримаєте смачну, корисну та низькокалорійну страву.

Смачна риба – відмінний варіант для вечері / Фото Pixabay

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Нежирна риба . Експертка пояснила, що людський організм засвоює морепродукти швидше, ніж свинину та яловичину.

. Експертка пояснила, що людський організм засвоює морепродукти швидше, ніж свинину та яловичину. Курка чи індичка. Птицю можна запекти або приготувати на пару. Також можна використовувати м'ясо для приготування смачного сендвіча з хлібців.

Пам'ятайте, що є потрібно тоді, коли з'являється відчуття голоду, і до його угамування. Останній прийом їжі має бути за 3 години до сну.

Адигейський сир, бринза чи моцарелла. Сири містять казеїн, який швидко втамовує голод. Крім того, він прискорює метаболізм.

Текст публікації Олени Кален:

Побоюєтеся їсти після 6-ї вечора, але все одно зривається? Не знаєте, що купити у магазині для смачної та корисної вечері при зниженні ваги?

Часто чую скарги, що саме ввечері хочеться їсти найбільше? Жорстка заборона часто закінчується зривом. Тому якщо ви відчуваєте голод, не відмовляйтеся від вечері!

У цьому пості я дам кілька порад, які зроблять вашу вечеря більш корисною для схуднення.

Як їмо?

Вечеряємо тільки по голоду і рівно стільки, щоб вгамувати голод. Тоді з'їденої кількості вже виявиться менше.

Бажано, щоб останній прийом їжі був за 3 години до сну. Якщо лягти спати на повний шлунок, то складно буде заснути вчасно, а вранці буде значно важче прокинутися.

Якщо ви поки тільки вчитеся харчуватися по голоду і це ще не завжди виходить, то, візьміть за правило – ввечері їсти лише з маленької тарілки. Це психологічний прийом, який допомагає з'їсти менше.

Що їмо?

Як легкий перекус на вечерю я рекомендую: ⠀

Свіжі та тушковані овочі. Овочі перетравлюються за 30 – 40 хвилин і не створюють тяжкості у шлунку.

Кисломолочні продукти. Швидко засвоюються, містять білок і симбіотичності бактерії, що позитивно вплине на роботу шлунково-кишкового тракту і підтримає зниження ваги.

Яйця. Якщо їх порізати (тільки білки та жовток від 1 яйця), змішати з селерою та іншими овочами, вийде смачна й низькокалорійна страва.

Нежирна риба. Організм засвоює морепродукти швидше, ніж свинину і яловичину.

Курка або індичка. Можна зробити сендвіч з хлібців, курки або індички. М'ясо краще запекти або приготувати на пару.

Нежирний сир. Наприклад, Адигейський сир, бринза або моцарела. У сирі міститься казеїн, який швидко втамовує голод, а також благотворно впливає на швидкість метаболічних процесів.