И не заставляйте себя голодать в вечернее время – просто выбирайте правильные продукты. 6 полезных вариантов для ужина назвала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Что можно есть на ужин

Свежие и тушеные овощи . Это легкий и простой вариант ужин. Все дело в том, что овощи перевариваются за 30 – 40 минут и не создают тяжести в желудке.

. Это легкий и простой вариант ужин. Все дело в том, что овощи перевариваются за 30 – 40 минут и не создают тяжести в желудке. Кисломолочные продукты. Они содержат белок, симбиотичные бактерии и быстро усваиваются. Это положительно скажется на работе ЖКТ.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая" – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

Яйца. Возьмите вареные белки и желток от одного яйца, добавьте сельдерей и другие овощи. Вы получите вкусное, полезно и низкокалорийное блюдо.

Вкусная рыба – отличный вариант для ужина / Фото Pixabay

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Нежирная рыба. Эксперт объяснила, что человеческий организм усваивает морепродукты быстрее, чем свинину и говядину.

Эксперт объяснила, что человеческий организм усваивает морепродукты быстрее, чем свинину и говядину. Курица или индейка. Птицу можно запечь или приготовить на пару. Также можно использовать мясо для приготовления вкусного сэндвича из хлебцов.

Помните, что есть нужно тогда, когда появляется чувство голода, и до его утоления. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна.

Адыгейский сыр, брынза или моцарелла. Сыры содержат казеин, который быстро утоляет голод. Кроме того, он ускоряет метаболизм.

Текст публикации Елены Кален:

Опасаетесь есть после 6 вечера, но все равно срываетесь? Не знаете, что купить в магазине для вкусного и полезного ужина при снижении веса?

Часто слышу жалобы, что именно вечером хочется есть больше всего? Жесткий запрет часто заканчивается срывом. Поэтому если вы чувствуете голод, не отказывайтесь от ужина!

В этом посте я дам пару советов, которые сделают ваш ужин более полезным для похудения.

Как едим?

Ужинаем только по голоду и ровно столько, чтобы утолить голод. Тогда съеденного количества уже окажется меньше.

Желательно, чтобы последний прием пищи был за 3 часа до сна. Если лечь спать на полный желудок, то сложно будет заснуть вовремя, а утром будет гораздо тяжелее проснуться.

Если вы пока только учитесь питаться по голоду и это еще не всегда получается, то, возьмите за правило — вечером есть только из маленькой тарелки. Это психологическая уловка, которая помогает съесть меньше.

Что едим?

В качестве легкого перекуса на ужин я рекомендую:⠀

Свежие и тушеные овощи. Овощи перевариваются за 30-40 минут и не создают тяжести в желудке.

Кисломолочные продукты. Быстро усваиваются, содержат белок и симбиотичные бактерии, что окажет благотворное влияние на работу ЖКТ и поддержит снижение веса.

Яйца. Если их порезать (только белки и желток от 1 яйца), смешать с сельдереем и другими овощами, получится вкусное и низкокалорийное блюдо.

Нежирная рыба. Организм усваивает морепродукты быстрее, чем свинину и говядину.

Курица или индейка. Можно сделать сэндвич из хлебцов, курицы или индейки. Мясо лучше запечь или приготовить на пару.

Нежирный сыр. Например, Адыгейский сыр, брынза или моцарелла. В сыре содержится казеин, который быстро утоляет голод, а также благотворно влияет на скорость метаболических процессов.