Часом буває так, що не використали весь лаваш, який купили напередодні. А термін придатності таких продуктів вкрай малий. Відкритий лаваш не простоїть довше й 1 – 2 днів. Аби він даремно не засихав, пропонуємо приготувати швидкі чипси. Це і смачно, і зовсім не шкідливо.

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Крім цього, приправи й додатки ви можете обирати на будь-який смак. А сьогодні поділимося двома рецептами: з паприкою та з сиром і зеленню.

Домашні чипси з лаваша

Інгредієнти для чипсів з паприкою:

Лаваш – 1 штука;

Паприка – 1 столова ложка;

Томатна паста (кетчуп) – 1 стакан;

Сіль – 0,5 чайної ложки;

Рослинна олія – ​​1 столова ложка.

Інгредієнти для чипсів з сиром та зеленню:

Сир тертий – 50 грамів;

Прованські трави – 1 чайна ложка;

Сіль – 0,5 чайної ложки;

Рослинна олія – ​​1 столова ложка.

Спосіб приготування:

Лаваш наріжте трикутниками і поділіть порівно для двох пакетів (смаків). У кожен пакет додайте свої інгредієнти та нарізаний лаваш. Зав'яжіть пакети і добре перемішайте, щоб кожен шматочок просочився. Деко застеліть пергаментом і викладіть чипси. Випікайте 5 – 7 хвилин при температурі 160 градусів.

Смачного!

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Чипси з лаваша, приготовані у духовці / Фото instagram

Текст публікації kira_kulinar:

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Інгредієнти "з паприкою":

Лаваш - 1шт

Паприка – 1ст.л

Томатна паста (кетчуп) - 1ст.

Сіль – 1/2ч.л

Рослинна олія - ​​1ст.л

"з сиром та травами"

Сир тертий - 50г

Прованські трави – 1ч.л

Сіль – 1/2ч.л

Рослинна олія - ​​1ст.л

Приготування:

Лаваш ріжемо трикутниками і ділимо на 2 пакети.

У кожен пакет додаємо свої інгредієнти.

Зав'язуємо пакети і добре перемішуємо, щоб кожен трикутник просочився.

Деко застилаємо пергаментом і викладаємо наші трикутники.

Запікаємо при 160 ° 6 хв (але дивимося, щоб зарум'яніли і дістаємо) головне не перетримати.