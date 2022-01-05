Звісно, хороше шампанське у компанії друзів випивається миттєво. Але всяке може трапитися під час вечірки: забули про відкриту пляшку або ж просто не розрахували сили. Наступного дня допивати ігристе без бульбашок уже не дуже смачно. Зате такий алкоголь стане відмінним інгредієнтом для сніданку. Його, наприклад, можна додати до млинців.

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Як приготувати млинці з вчорашнього шампанського

Інгредієнти:

борошно – 0,5 склянки;

розпушувач – 0,5 чайної ложки;

сіль – 0,5 чайної ложки;

цукор – 1 столова ложка;

кефір, йогурт або сироватка – 1 склянка;

шампанське – 1\4 склянки;

яйця – 1 штука;

оливкова олія – 3 столова ложка.

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Спосіб приготування:

Змішайте разом борошно, розпушувач, сіль і цукор. Тоді додайте кефір, шампанське, яйце та 1 столову ложку оливкової олії. Перемішайте до однорідної маси. Розігрійте оливкову олію на сковороді та порційно наливайте рідке тісто (чим менше тіста, тим тонші будуть ваші млинці). Смажте, поки тісто не схопиться. Тоді переверніть і готуйте ще хвилину або дві. Подавайте з улюбленими фруктами та йогуртом.

Смачного!



Млинці з шампанським / Фото unsplash