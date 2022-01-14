Да, часто такое случается, когда на ужин приготовили слишком много пюре из картофеля, и оно осталось еще и на завтра. Однако на следующий день мало кто хочет есть вчерашнее блюдо. Но выход есть.
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В нашей кухне, как и в кулинарии разных народов, существует множество рецептов, позволяющих готовить новые блюда из остатков вчерашнего ужина или обеда. К таким продуктам относится и картофельное пюре. Из него готовят и оладьи, и разные запеканки, и пирожки с начинкой на любой вкус. А сегодня мы подбросим вам еще одну идею – сосиски в лаваше с картофельным пюре. Так что сохраняйте очередной рецепт для вкусного, сытного и быстрого завтрака.
Как приготовить сосиски в лаваше
с картофельным пюре.
Ингредиенты:
- Сосиски;
- Лаваш;
- Картофельное пюре.
Способ приготовления:
- Лаваш разрежьте на прямоугольники таким размером, чтобы можно было несколько раз обернуть сосиску.
- На половину площади лаваша наложите картофельное пюре, а с самого края на картофель – сосиску. Сверните лаваш в рулетики.
- Выложите рулеты в смазанную растительным маслом форму для запекания, а сверху смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.
- Отправьте в духовку на 20 – 30 минут при 200 градусах.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Елены Бочкаревой:
Сосиска в лаваше с картофельным пюре. Прекрасная идея для завтрака. Если у вас осталось картофельное пюре от вчерашнего ужина, ни в коем случае не выбрасывайте его! Теперь мы найдем ему оригинальное применение. Приготовим с ним вкусный, сытный и самое главное – быстрый завтрак!
Понадобятся:
Сосиски
Лаваш
Картофельное пюре, которое осталось от вчерашнего ужина или даже позавчерашнего. Количество произвольное, зависит от количества едоков и их аппетитов.
Лаваш разрезаем на прямоугольники таким размером, чтобы можно было несколько раз обернуть сосиску.
Половину площади лаваша смазываем картофельным пюре.
С края выкладываем сосиску и заворачиваем рулетики, как показано на видео.
Выкладываем рулеты в форму, смазанную растительным маслом, сверху покрываем взбитым яйцом, посыпаем кунжутом и отправляем в духовку на 20 – 30 минут при 200°.
И посмотрите, какие аппетитные рулетики у нас получаются! В общем, вчерашнее картофельное пюре сыграло свою звездную роль! Подавать их можно с томатным или сметанным соусом.