Да, часто такое случается, когда на ужин приготовили слишком много пюре из картофеля, и оно осталось еще и на завтра. Однако на следующий день мало кто хочет есть вчерашнее блюдо. Но выход есть.

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В нашей кухне, как и в кулинарии разных народов, существует множество рецептов, позволяющих готовить новые блюда из остатков вчерашнего ужина или обеда. К таким продуктам относится и картофельное пюре. Из него готовят и оладьи, и разные запеканки, и пирожки с начинкой на любой вкус. А сегодня мы подбросим вам еще одну идею – сосиски в лаваше с картофельным пюре. Так что сохраняйте очередной рецепт для вкусного, сытного и быстрого завтрака.

Как приготовить сосиски в лаваше

с картофельным пюре.

Ингредиенты:

Сосиски;

Лаваш;

Картофельное пюре.

Примечание: количество ингредиентов зависит от того, сколько у вас осталось пюре и на сколько порций вы рассчитываете это блюдо.

Способ приготовления:

Лаваш разрежьте на прямоугольники таким размером, чтобы можно было несколько раз обернуть сосиску. На половину площади лаваша наложите картофельное пюре, а с самого края на картофель – сосиску. Сверните лаваш в рулетики. Выложите рулеты в смазанную растительным маслом форму для запекания, а сверху смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Отправьте в духовку на 20 – 30 минут при 200 градусах.

Совет: подавать картофельные рулетики с сосиской можно с томатным или сметанным соусом.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Елены Бочкаревой:

Сосиска в лаваше с картофельным пюре. Прекрасная идея для завтрака. Если у вас осталось картофельное пюре от вчерашнего ужина, ни в коем случае не выбрасывайте его! Теперь мы найдем ему оригинальное применение. Приготовим с ним вкусный, сытный и самое главное – быстрый завтрак!

Понадобятся:

Сосиски

Лаваш

Картофельное пюре, которое осталось от вчерашнего ужина или даже позавчерашнего. Количество произвольное, зависит от количества едоков и их аппетитов.