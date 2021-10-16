Мисткиня сама забарвлює шерсть та сплітає її у квітучі букети, які можна повісити на стіну.

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Твори художниці Алісси Кі нагадують букети польових квітів. Квітучі вироби поєднують у собі кілька текстильних технологій:

Макраме

В’язання гачком

Вишивки

Ткацтва

Вироби дівчини створені з використанням різних технік / Фото з інстаграму Алісси Кі

Що відомо про мисткиню Алісса має корейське коріння, та народилась у США. Дівчина була журналісткою та фотографинею, а тепер захопилася виготовленням декору. Кі обожнює бісер та плетіння, а також природу, яку вона вкладає у свої творіння. Своє друге ім’я Solip (з корейської – "соснова гілка") дівчина використовує як творчий псевдонім.

Дівчина створює букети з пофарбованої вовни / Фото з інстаграму Алісси Кі

У своєму інстаграмі Алісса ділиться процесом створення вовняних букетів. Ніжні композиції припали користувачам до душі – акаунт дівчини має понад 25 тисяч підписників.

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Також мисткиня має свій магазин, де можна придбати чудові рукотворні букети.

Мисткиня надихається природою та надихає інших / Фото з інстаграму Алісси Кі