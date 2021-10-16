Художница сама окрашивает шерсть и сплетает ее в цветущие букеты, которые можно повесить на стену.

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Произведения художницы Алиссы Ки напоминают букеты полевых цветов. Цветущие изделия сочетают в себе несколько текстильных технологий:

Макраме

Вязание крючком

Вышивки

Ткачества



Изделия девушки созданы с использованием различных техник / Фото из инстаграма Алиссы Ки

Что известно о художнице Алисса имеет корейские корни, и родилась в США. Девушка была журналисткой и фотографом, а теперь увлеклась изготовлением декора. Ки обожает бисер и плетение, а также природу, которую она вкладывает в свои творения. Свое второе имя Solip (с корейского – "сосновая ветка") девушка использует как творческий псевдоним.



Девушка создает букеты из окрашенной шерсти / Фото из инстаграма Алиссы Ки

В своем Инстаграме Алисса делится процессом создания шерстяных букетов. Нежные композиции пришлись пользователям по душе – аккаунт девушки имеет более 25 тысяч подписчиков.

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Также Художница имеет свой магазин, где можно приобрести замечательные рукотворные букеты.



Художница вдохновляется природой и вдохновляет других / Фото из инстаграма Алиссы Ки