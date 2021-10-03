Раніше жінка створювала цілих котиків, проте згодом перейшла до портретного мистецтва.

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Японка на ім’я Сачі створює так звані Вакунеко – дослівно "кішки в рамках". Вона перетворює вовну у тривимірні об'єкти – щічки, вушка та носики пухнастих котів.

Як створюються Вакунеко

Виготовлення таких котиків відбувається за допомогою голки – мисткиня наносить шари вовни та формує голкою образ котячої голови.

Сачі познайомилася з цією технікою в 2015 році, одразу захопилася створенням фігурок із шерсті. Цікаво, що художниця не створює інших тварин – жінка дуже любить котів, тому присвячує свою творчість тільки їм.

Колаж 24 каналу з фото з інстаграму Сачі

Спочатку вона робила повні тіла кошенят, проте згодом виявила, що більш зацікавлена у відтворенні котячих мордочок. Мисткиня сконцентрувалася на бюстах тварин та покращенні своїх навичок.

Особливу реалістичність допомагає набути вовна, яка створює ефект справжнього котячого хутра. Окрім того, художниця використовує чудові скляні очі, які додають вовняним котикам справжності.

Мисткиня використовує скляні очі для реалістичних портретів котиків / Фото з інстаграму Сачі

Від захоплення до бізнесу

Хоч для Сачі створення шерстяних котиків було лише хобі, користувачі інстаграму, які побачили безперечний талант мисткині, почали просити виготовити на замовлення їхніх улюбленців.

Як художниця створює вовняних котиків: дивіться відео

Так художниця почала перетворювати своє хобі на повноцінну кар’єру. У серпні 2016 року Сачі прийняла своє перше замовлення на портрет котика.

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Жінка має свій вебсайт та акаунт в інстаграмі, за яким спостерігає майже 300 тисяч читачів. Сачі регулярно публікує процес виготовлення реалістичних кошенят та дописи зі своїми котиками – Гурі та Шимою, яких вона називає своїми натхненниками.



Домашні улюбленці художниці / Фото з інстаграму Сачі