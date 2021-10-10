Монументальні твори японця вражають відвідувачів виставок. Бамбукові сплетіння – гордість родини Танабе.

Читайте також Майстриня створює динамічні скульптури з бронзи: фото дивовижних фігур

Творець скульптур Танабе Чикуунсай VI створює неймовірні фігури з бамбука, які нібито проростають зі стін. Японець пишається своїм вмінням – як і його сім’я, чоловік присвятив бамбуку своє життя.

Танабе заворожує своєю творчістю відвідувачів виставок / Фото Галереї Мінгі

Династія бамбукових ремісників

Танабе народився в одному з найпрестижніших бамбукових родоводів Японії. Як і його батько, Танабе Чикуунсай III, він відвідував художню школу та здобув ступінь зі скульптури. Він – обраний син, який стане Танабе Чикуунсай IV. Чоловік представлятиме четверте покоління художників бамбука у своїй родині.

Митець створює гігантські фігури, використовуючи особливу техніку / Колаж 24 каналу з фото Галереї Мінгі

Танабе працює над масштабними роботами разом зі своїм батьком. У своїх скульптурах митець використовує стиль грубого ткацтва, який його родина практикувала поколіннями.

Чотири чоловіки роду (син, батько, дідусь та прадідусь) працювали за традиційними бамбуковими техніками. Навіть прізвище Чикуунсай перекладається з японської "хмара бамбука".

Створення чудернацької скульптури з бамбука: дивіться відео

Перший виріб японець зробив, коли йому було 7 років. Він почав з невеликих кошиків, але згодом почав майструвати монументальні фігури, які дивують своїм розмаїттям.

Це цікаво Художниця створює чарівних котиків з шерсті: фото портретів

Рід Танабе став всесвітньо відомим

Зараз чоловікові 31 рік, і він вже отримав низку світових нагород – талант скульптора цінують визначні виставки. Його роботи демонструють в Австралії, Новій Зеландії, Швейцарії, Кореї та США.

Коли я дивився на те, як мій дід плів кошики з бамбука, я відчував, які стебла гнучкі та елегантні. Тоді я відчував мистецтво і був ним. Тепер я відчуваю, що бамбук – найкрасивіший матеріал. Мистецтво плетіння має нескінченні можливості,

– зазначив Танабе VI.

Наступна виставка видатного митця відбудеться у Женеві. Інсталяції японця можна буде побачити до березня 2022 року.